Medienhaus-Aachen-Kunstauktion : Die letzte Online-Auktion des Jahres hat viele schöne Kunstwerke im Angebot

Die „Eifellandschaft“ in Öl stammt von Dora Schmetz-Diel. Dieses Werk ist eines der vielen Angebote für Kunstliebhaber in unserer aktuellen Online-Auktion. Foto: MHA/Wilhelm Peters

Aachen Die achte Online-Kunstauktion des Medienhauses Aachen zu Gunsten des Hilfswerks „Menschen helfen Menschen“ ist angelaufen. Und wieder lohnt sich der Blick ins Portal.

„Kunst wäscht den Staub des Alltags von der Seele“. In Pablo Picassos Weisheit steckt viel Wahrheit. Oder abgewandelt: Auch Kunst ist Balsam für die Seele. In diesem Fall gleich im doppelten Sinne. Denn: Wer die Kunst, um die es hier geht, kauft, tut sich selbst etwas Gutes. Gleichzeitig hilft sie/er mit den Einnahmen unverschuldet in Not geratenen Menschen aus unserer Region.