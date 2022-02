Stadt plant neue Trinkwasserbrunnen : Die kostenlosen Durstlöscher in Aachen kommen

Fließt hier bald wieder kostenlos Trinkwasser? Der Möschebrunnen auf dem kleinen Münsterplatz kann nach Angaben der Verwaltung mit wenig Aufwand zum Trinkbrunnen umgerüstet werden. Foto: Andreas Herrmann

Aachen Die kostenlose Erfrischung an heißen Tagen soll ab Sommer auch in Aachen stadtweit möglich werden. Das Konzept für neue Trinkbrunnen geht jetzt in die politische Beratung.