Orgelsanierung in Herz Jesu : Die „Königin der Instrumente“ braucht dringend Hilfe

„Zehn Prozent der Orgel sind nicht mehr spielbar“, hat Kantor Andreas Hoffmann (42) ermittelt. Eine grundlegende und teure Sanierung der Orgel in der Kirche Herz Jesu steht an. Foto: dag/Dagmar Meyer-Roeger

Aachen Die Stahlhuth-Orgel in der Kirche Herz Jesu in Aachen wird für 330.000 Euro saniert. Der Krieg hat sie verschont. Jetzt müssen Schimmel, Schmutz in den 2700 Pfeifen und veraltete Technik weichen.