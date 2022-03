Globaler Streiktag von Fridays for Future : Die Klimabewegung wird immer vielschichtiger

Foto: MHA/Annika Kasties 11 Bilder 2000 Menschen demonstrieren in Aachen für „Menschen statt Profit“

Aachen Rund 2000 Menschen haben in Aachen mit Fridays for Future für mehr Klimaschutz demonstriert. Die Klimabewegung präsentierte sich so vielschichtig wie selten.