Verschobene Abi-Prüfungen : Die Klausuren-Panne des Ministeriums und die Reaktionen

Alles lag bereit, doch die Abiprüfung fallen heute in NRW aus. Foto: dpa/Silas Stein

Aachen Vor allem Schülerinnen und Schüler sind von den massiven technischen Störungen bei der Übermittlung der Abi-Klausuren betroffen. Die Verärgerung ist groß. Aber es gibt auch Verständnis.

Es ist kurz vor neun, als Tarek den Oberstufenkoordinator im Schulchat fragt, ob es denn stimme, dass die Abiklausuren am Mittwoch ausfallen. Das habe er online gelesen. Kurze Zeit später hatte Tarek, der seinen richtigen Namen in der Zeitung nicht lesen möchte, Gewissheit. Die Abiturprüfungen für ihn und Tausende andere Schülerinnen und Schüler an Gesamtschulen und Gymnasien in NRW sind wegen einer Technik-Panne verschoben.

Um 20.45 Uhr hatten Schulen in NRW eine Mail des Ministeriums erhalten mit der Information, dass die Abiprüfungen in den Fächern Biologie, Chemie, Physik, Ernährungslehre und Technik nun am Freitag statt am Mittwoch geschrieben werden. Schuld ist eine massive technische Störung. Viele Schulen im Land konnten am Dienstag die Prüfungsaufgaben nicht herunterladen. Dass etwas mit den um 12 Uhr zur Verfügung gestellten Downloads nicht funktioniert, war spätestens gegen 15 Uhr klar. Die Entscheidung fiel aber erst sechs Stunden später. Zu spät?

Sabine Mistler, Vorsitzende des Philologenverbands in NRW, rechnet dem NRW-Schulministerium hoch an, dass es wohl lange nach einer Lösung des Problems gesucht habe. „Die Schülerinnen und Schüler waren alle auf den Mittwoch fokussiert, man musste alles dafür tun, dass es vielleicht doch an diesem Tag klappt“, sagt sie.

Doch das hat es nicht und so wurden Schülerinnen und Schüler am Abend von der Absage überrascht. Arthur Bierganz, Rektor des Inda-Gymnasiums in Aachen, informierte die Eltern per Mail und stellte den vorbereiteten Text auf die Website der Schule. Ali Daccous, Leiter des Geschwister-Scholl-Gymnasiums in Aachen, ließ eine Telefonkette in Gang setzen, damit wirklich alle Betroffenen von der Absage erfahren. „Das war uns sicherer.“

Rund zwölf Stunden vor der Klausur waren die meisten sicher schon im Tunnel, voll konzentriert auf das, was sie am Mittwochmorgen erwarten würde. Und nun? Unverständnis darüber, dass man erst so spät von der Absage der Klausur erfahren hat. Das sei eine psychische Belastung. Gymnasiast Tarek und seine Mitschüler hatten sich „darauf eingestellt, dass wir Bio schreiben und dass man es dann hinter sich hat“. Ein Mitschüler von Tarek kann sich immerhin damit anfreunden, jetzt mehr Zeit zum Lernen zu haben.

Doch anderen wirft die Verschiebung der Klausur den eigenen Lernplan über den Haufen. „Das ist echt scheiße“, mehr fiel dem ein oder anderen dazu nicht ein. Schließlich stehen für einige angehende Abiturienten am Donnerstag theoretisch schon die nächsten Klausuren an, in den Leistungskursen Erdkunde, Sozialwissenschaften, Religion oder Philosophie – wenn denn der Download am Mittwoch klappt.

Schulleiter Daccour berichtet von Schülerinnen und Schülern, die sich über den Ausweichtermin am Freitag ärgern. Schließlich beginnt an dem Tag das Zuckerfest. „Der Tag ist für die muslimischen Schülerinnen und Schüler unglücklich gewählt“, moniert auch Jochen Ott, SPD-Fraktionsvize im Düsseldorfer Landtag. Daccour unterstützt das einerseits: „Ja, es ist so, als würde man die Abiturklausur auf einen Heiligabend legen, aber andererseits geht es im Islam auch darum, Hürden zu nehmen.“ Außerdem würden zwar viele Schülerinnen und Schüler für den Tag von der Schule freigestellt, aber gefeiert würde in den Familien doch eher abends.

Kalt erwischt wurden im Übrigen auch Schulen, bei denen alles reibungslos funktioniert hatte und bei denen alles für die Prüfung vorbereitet war. Manch ein Oberstufenkoordinator oder Rektor hatte von der Panne am Abend noch gar nichts mitbekommen und musste dann sehr schnell die Absage kommunizieren.

Bierganz findet den Freitag als Ausweichtermin richtig, so hätten die angehenden Abiturientinnen und Abiturienten den Stoff noch gut präsent. „Ein Ausweichtermin in zwei Wochen, das wäre eine richtige Katastrophe“, sagt der Rektor des Inda-Gymnasiums.

Ihm tun die Schülerinnen und Schüler besonders leid. Das sieht auch Daccour so. Klagen darüber, dass Lehrkräfte den ganzen Tag in der Schule verbracht hätten, sieht er deshalb mit gemischten Gefühlen. „Wir werden für unseren Job bezahlt, die Schülerinnen und Schüler sind die wahren Leidtragenden hier.“ Er habe im Übrigen Kolleginnen und Kollegen, die etwa Kinder hätten betreuen müssen, früher nach Hause geschickt und nicht bis 21 Uhr in der Schule ausharren lassen. „Wir hätten uns dann, wenn der Download geklappt hätte, sehr früh am Mittwochmorgen in der Schule getroffen und noch alles vorbereitet“, sagt der Rektor des Geschwister-Scholl-Gymnasiums.

Der Philologenverband NRW moniert aber wie viele Lehrkräfte auch die schleppende Kommunikation. Sowohl Mistler als auch der Aachener Philologenverbands-Vorsitzende fordern nun, dass die externe Zweitkorrektur für die naturwissenschaftlichen Fächer entfallen sollten. Die Organisation dieser Zweitkorrektur sei aufwendig und koste zu viel Zeit.

Guido Schins vom Philologenverband Aachen kritisiert das Ministerium, „obwohl Schulministerin Dorothee Feller selbst sicher nichts für die Panne kann“, aber Qualis, das Institut, das für die Prüfungen zuständig sei, sicher schon. „Das ist ein riesiger Apparat, in den viele Steuergelder fließen. Da muss gewährleistet sein, dass solche Pannen nicht passieren.“ Außerdem hätte das Ministerium früher die Reißleine ziehen müssen. „Der ganze Vorgang ist eine Blamage für die Landesregierung.“

Rektor Daccour ist milder. „Fehler sind menschlich, jeder macht Fehler.“ Nur dass man so lange habe warten müssen und immer wieder mit neuen Mails, in denen zu lesen war, dass der Download „bald“ funktioniere, das sei ärgerlich gewesen.