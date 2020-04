Stromausfall am Morgen : Die Kaffeemaschinen in Laurensberg und Richterich blieben kalt

Der Strom ist am Dienstagmorgen in Laurensberg ausgefallen (Symbolbild). Foto: dpa/Bernd Settnik

Aachen In den Aachener Stadtteilen Laurensberg und Richterich blieben am Dienstagmorgen hunderte Kaffeemaschinen kalt. Grund für den temporären Verzicht auf den Frühstückskaffee war ein Stromausfall, der Hunderte von Haushalten betraf.

Die Hotline der Störstelle stand am frühen Dienstagmorgen nicht still, weil so viele Bürgerinnen und Bürger den Ausfall kurz nach dem Aufstehen melden wollten. Denn von 7.07 bis 7.30 Uhr – in manchen Straßen auch bis 7.45 Uhr – gab es großflächig um den Rathausplatz in Richterich bis ins benachbarte Laurensberg hinein keinen Strom für Kaffeemaschinen, Radiowecker, Licht und sonstige Dinge, die am Morgen gerne genutzt werden. Unter anderem betroffen waren Rathausplatz, Roermonder Straße, Berensberger Straße, Laurentiusstraße, Laurentiushang, Karl-Friedrich-Straße und der Hander Weg.