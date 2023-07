Wie geht’s weiter an der A544? : Die Haarbachtalbrücke und ihr „Ankündigungsverhalten“

Möglich ist (fast) alles: Der Zustand der Haarbachtalbrücke verschlechtert sich rapide. Eine Einsturzgefahr sieht die Autobahn GmbH allerdings nicht. Foto: dpa/Oliver Berg

Aachen Vollsperrung, Teilsperrung, Teilaufhebung der Teilsperrung. Wenn es um die marode Haarbachtalbrücke und damit die A544 als zentrale Verkehrsader in Aachen geht, ist alles möglich. Auch, dass sie plötzlich zusammenbricht?

Die unbeugsamen Gallier fürchteten anno dazumal nichts und niemanden. Außer, dass ihnen der Himmel auf den Kopf fällt. Heute macht sich manch ansonsten furchtloser Blechpilot möglicherweise Gedanken, ob ihm die Haarbachtalbrücke beim Drüberfahren unter dem Allerwertesten wegbrechen könnte. Der Stahl rostet, es gibt hunderte Risse in dem Bauwerk, das gerade mal 67 Jahre alt ist.

Hört man den Verantwortlichen der bundeseigenen Autobahn GmbH zu, könnte einem ganz anders werden. Und man könnte an den verheerenden Einsturz der Morandi-Brücke in Genua 2018 denken. Doch zumindest in dieser Hinsicht kann Thomas Ganz als Rheinland-Regionaldirektor in Bezug auf die rund 160 Meter lange, 20 Meter hohe und 22 Meter breite Talbrücke in Aachen noch lächeln. Denn dieses Super-GAU-Ereignis wird es, da ist er sicher, hier nicht geben.

Denn, man höre und staune: Die Haarbachtalbrücke hat ein „Ankündigungsverhalten“. Will sagen: Ein Zusammenbruch würde, sagt der Experte, nicht von jetzt auf gleich passieren. „Man würde aufgrund der Bauart sehen, dass es kaputtgeht“, erklärt Ganz. Bei anderen Brücken sei das nicht so, bei dieser aber schon.

Damit hat es sich aber dann auch schon an zumindest ansatzweise guten Nachrichten an diesem Vormittag im Projektbüro der Autobahn GmbH im Gewerbegebiet Aachener Kreuz, also passenderweise umgeben von Autobahnen. Die Presse ist geladen, um zu erfahren, wie es mit der Brücke und damit der Autobahn 544 als zentraler Aachener Verkehrsader weitergeht. Klar ist: Überm Haarbachtal ächzt das marode Bauwerk immer mehr vor sich hin. Die Schäden werden ziemlich flott und ziemlich heftig immer schlimmer. „Dynamisch“ nennt Athanasios Mpasios das Geschehen. Und Ganz ergänzt, dass die Zahl der Risse zuletzt „exponentiell“ zugenommen hat. Übersetzt: Sie hat sich vervielfacht.

Geprüft wird mittlerweile monatlich. Stets verbunden mit dem Damoklesschwert von Sperrungen, das (im Gegensatz zur Brücke selbst) jederzeit fallen kann. Und zumindest stadtauswärts ja jetzt auch gefallen ist. In der Nacht zum Montag werden die Leute anrücken, die rot-weiße Baken so platzieren, dass am Europaplatz und an der Auffahrt Rothe Erde kein Blech mehr auf den Autobahnasphalt rollt.

Für die allermeisten der über die Brücke fahrenden Fahrzeuge – in beiden Richtungen sind es zusammen um die 50.000 am Tag – wäre das gar nicht nötig, wie Thomas Ganz einräumt. Der Gutachter hat das nur für alles über siebeneinhalb Tonnen empfohlen. Weswegen an diesem Vormittag eine zentrale Botschaft lautet: Die Sperrung für Autos könnte schon bald wieder perdu sein. „Sehr zeitnah“ will man darüber mit der Stadt und der Polizei sprechen. Um „sehr zügig“ eine Lösung zu finden.

Wie die aussehen kann? Es reiche jedenfalls nicht, einfach ein paar Schilder aufzustellen. Oder eine Art Wachposten. Da muss schon baulich etwas geschehen. In der Art, dass Brummis nicht durchpassen, Autos aber schon. Und im Notfall auch die Feuerwehr, wie die städtische Pressesprecherin Jutta Bacher ergänzt. Betonklötze scheiden da wohl aus. Ein Tor vielleicht? Oder spezielle Schranken? Alles noch offen. Jedenfalls sei die A544 in dieser Hinsicht komplizierter als etwa die ebenfals für Lkw gesperrte A1-Rheinbrücke in Leverkusen, wo man die Laster vorher ableitet. In Aachen ist es so: Ist der 40-Tonner erstmal auf der Bahn, kommt er vor der Haarbachtalbrücke auch nicht mehr runter. Also muss er auf jeden Fall vorher aufgehalten werden. Ob das überhaupt geht oder vielleicht auch nur an einer der beiden Auffahrmöglichkeiten, werde man sehen. Thomas Ganz zeigt sich diesbezüglich allerdings „sehr optimistisch“.

Zunächst einmal ist allerdings Schluss mit lustigem Auspendeln über die A544. Rundherum droht das Verkehrschaos. Zumal: Zwei wichtige innerstädtische Ausweichstrecken sind Baustellen. Nämlich der Madrider Ring, wo Straßen.NRW die Fahrbahnen erneuert, und die Roermonder Straße, wo die Stawag-Tochter Regionetz neue Kanäle in den Boden bringt. Beide Baustellen werden, so viel steht fest, nicht gestoppt. Autobahnsperrung hin oder her. Das gilt auch für die noch laufenden Sanierungsarbeiten auf der Autobahn 4. „Das wird noch einige Wochen brauchen“, sagt Anasthasios Mpasios. Glücklich ist er damit zwar nicht. Aber das sei alternativlos. Die A4 müsse fit sein für das, was da in den kommenden Jahren noch zusätzlich an Verkehr auf sie zukommt, weil die kleinere Schwester 544 lahmgelegt ist.

Die wichtigsten Ausweichstrecken Richtung Autobahnkreuz Aachen während der A544-Sperrung Startpunkte sind jeweils Aachen Europaplatz, oder die Auffahrt Aachen Rothe Erde Quelle: Eigene Recherche

In die Karten spielt den Bundesautobahnbauern, dass noch Ferien sind. Dadurch, so hofft Thomas Ganz, werde es anfangs vielleicht noch einigermaßen glimpflich ablaufen. Der Erfahrung nach seien besonders die ersten beiden Wochen einer solchen Sperrung knifflig. Danach, so glaubt er, werde sich der Verkehr „sinnvolle Wege gesucht haben“. Sehr wohl weiß er aber auch, dass es erst nach Ferienende in Berufsverkehr-Vollbesetzung so richtig zur Sache gehen wird.

Man könnte nun auch hingehen und sagen: Aachen und das Umland haben jetzt schonmal Gelegenheit zu üben. Das dicke Ende kommt nämlich so sicher wie das Amen in der Kirche. Unabhängig von Prüfungen, Teilsperrungen und Teilaufhebungen von Teilsperrungen ist allerspätestens punktgenau am 15. Januar 2024 Feierabend für den Verkehr auf der A544. Dann beginnt der Abriss der Haarbachtalbrücke. Und es wird der Neubau folgen. Die reine Bauzeit soll 22 Monate betragen. Dann soll zumindest wieder eine Spur je Richtung fahrbereit sein. Bis zur endgültigen Fertigstellung soll es knapp doppelt so lage, nämlich 43 Monate, dauern. Ganz betont nochmals, dass man die Ausschreibung der Baumaßnahme nicht aufs Geld, sondern auf die Zeit gedreht habe. Motto: Wer am schnellsten baut, mahlt zuerst.

Eine Garantie, dass bis Januar noch Verkehr auf er A544 herrschen wird, gibt es von den Verantwortlichen indes nicht – siehe Damoklesschwert. Es ist halt der dynamischen wie exponentiellen Schadenslage geschuldet, dass permanent weitere Sperrungen drohen. Sollte das übrigens alsbald auch für die Gegenrichtung nach Aachen hinein nötig werden, sieht es für eine Freigabe zumindest für Autos eher schlecht aus. Das sei, so erklärt Ganz, nochmals deutlich komplizierter als auf der anderen Seite. Weil man die Laster dann schon am Aachener Kreuz in Sachen A544-Sperrung quasi aus dem Verkehr ziehen müsste.

Wenn nun also in der Nacht zum Montag die Sperrbaken-Trupps ihrer Aufgabe nachgehen werden, dann sind noch keine Hinweisschilder-Trupps unterwegs oder gar unterwegs gewesen. Auch das überrascht zunächst: Besagte Hinweis- und Umleitungsschilder sind zwar generell schon gefertigt, wie Mpasios erzählt. Für alle Fälle. Aber sie sind noch nicht mit den richtigen Daten versehen, die man nach der Sperrungsentscheidung nun kurzfristig draufpinseln muss. Am Dienstag, so die Planung, sollen sie dann aufgebaut werden. Etwas länger wird es brauchen, bis im gesamten Stadtgebiet die Hinweise auf die A544 auf den vorhandenen Schildern per Überkleben getilgt sind. Peu à peu werde das geschehen, sagt Thomas Ganz. Auf Knopfdruck sei das nicht zu machen. Drei bis sieben Tage, so schätzt die Stadt, dann soll auch das erledigt sein. Wobei man dann, falls die (Wieder-)Freigabe für Autos wie erhofft „zeitnah“ kommt, quasi von vorne anfangen kann/muss.

Darauf angesprochen, rechtfertigt Ganz zum wiederholten Male, dass es keine Rampe ins Haarbachtal und wieder hinaus auf die Autobahn – auch diese Idee lag expertengestützt auf dem Tisch – geben wird. Ursprünglich sei ja eine Ersatzbrücke vorgesehen gewesen. Funktioniert so, dass eine Hälfte der Brücke abgerissen wird und der Verkehr auf dem Übergangsteil rollt. Später dann folgt das gleiche Spiel mit der anderen Hälfte. Aufgrund der zunehmenden Schäden habe man dies verwerfen müssen, so der Direktor. Und besagte Rampe hätte eine Bauzeit von 18 Monaten gehabt. Gut, man hätte ja auch frühzeitig damit anfangen können, oder? Doch man hätte dann auch, so Ganz, um die 10.000 Lkw-Ladungen Material in die Natur des Haarbachtals kippen müssen.