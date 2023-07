Stadtmeisterschaften : Die Gruppen D, E und F machen die Hauptrunde komplett

Für am regionalen Amateurfußball Interessierte bietet der Sonntag spannende und reichhaltige Unterhaltung. Zum Beispiel beim Spiel Raps Brand (Grün) gegen den FC Inde Hahn (Gelb) (im Bild). Foto: dmp press/Ralf Roeger

Aachen Der Wettergott spielte am Sonntag bei der 36. Fußballstadtmeisterschaft um den Sparkassenpokal nicht mit. Dafür fanden spannende Spiele in gleich drei Gruppen statt. Die Hauptrunde ist komplett.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Schopp

Ein langer Sonntag stand auf dem Plan an der Alten Vaalser Straße beim FV Vaalserquartier. Die drei letzten Gruppensieger für die Hauptrunde bei der 36. Aachener Fußballstadtmeisterschaft um den Sparkassenpokal wurden gesucht, außerdem waren noch zwei Plätze reserviert für die beiden besten Gruppenzweiten der Vorrunde. Den Anfang machte die Gruppe D, das erste Spiel hieß Sportfreunde Hörn gegen Schwarz-Rot Aachen, bei strömendem Regen erfolgte der Anpfiff durch Schiedsrichterin Tina Bürschgens.

Der Underdog trug schwarz-rote Kleidung und spielt in der Kreisliga C, als B-Ligisten waren eher die Gegner von der Hörn und Blau-Weiß Aachen, beide B-Ligisten für den Gruppensieg vorgesehen. Die Mannschaften boten einander Paroli, Schwarz-Rot hatte sogar die besseren Möglichkeiten, Pfostenschuss inklusive. In der 30. Minute erzielte Can Pütz das 1:0, der Außenseiter führte verdient.

Schwarz-Rot überraschte, der Sieg wurde gefeiert und die Mannschaft konnte im Anschluss für die Überraschung sorgen und die Hauptrunde buchen, einen Erfolg im zweiten Spiel gegen Blau-Weiß vorausgesetzt. Der Traum platzte schnell, Sene traf aus der Distanz in der 7. Minute zum 1:0 für Blau-Weiß. Der Druck hielt an, das unmittelbar darauf folgende 2:0 durch Heidbreder unterstrich die Kräfteverhältnisse. Am Ende hieß es 3:0, Ljuma stellte das Endergebnis her. Schwarz-Rot war nicht in der Lage, die gute Leistung aus dem ersten Spiel zu wiederholen, Blau-Weiß siegte souverän.

Im Spiel gegen die Hörn machten die Blau-Weißen gleich weiter, nach fünf Minuten erzielte Zingel das 1:0, die Hauptrunde war greifbar nah. Das 1:1 durch Al-Senaidi änderte daran erst einmal nichts, aber die Spieler der Hörn meldeten sich zurück. Beide Teams wollten den Sieg, intensive Kämpfe im Mittelfeld bestimmten das Geschehen. Das Ergebnis hatte Bestand, der Gruppensieger hieß Blau-Weiß Aachen. Favorit in Gruppe E war eindeutig der Gastgeber FV Vaalserquartier als A-Ligist.

Das störte den Gegner im ersten Spiel, C-Ligist FC Walheim aber nicht besonders. Edwin Reiman stellte auf 1:0 für die Voreifler, Vaalserquartier musste sich noch sortieren. Das gelang, der Druck wurde erhöht und der Ausgleich in der 12. Minute durch Franz war folgerichtig, ebenso das 2:1 in der 20. Minute durch Schwellenbach. Als das 3:1 durch Nigge fiel, war das schon eine Vorentscheidung. Der Favorit marschierte, das 4:1 in der 44. Spielminute durch Knauer und das 5:1 in der Schlussminute durch Papadopoulos waren Beleg für ein nach anfänglichen Schwierigkeiten überlegen geführtes Spiel.

Die zweite Partie der Gruppe E war das Treffen von FC Walheim gegen Westwacht Aachen. Beide in Liga C beheimatet, stand voraussichtlich der Kampf um Platz zwei an, denn Vaalserquartier war höher eingeschätzt. Das Spiel bot keine Höhepunkte, die Mittel der Protagonisten waren beschränkt. In der Schlussminute gelang Westwacht das 1:0 durch Simon Senden, der Höhepunkt der Partie. Westwacht ging nun mit breiter Brust in die Partie gegen Vaalserquartier. Yannick Jäger gab in der 10. Minute aber eine andere Richtung vor, Vaalserquartier führte und setzte nach, das 2:0 erzielte Papadopoulos.

Dem 3:0 durch nochmals Papadopoulos ließ Westwacht das 3:1 durch Dennis Greven folgen, an der Verteilung der Spielanteile änderte das aber nichts, im Gegenteil, das 4:1 war der Hattrick von Papadopoulos. Jägers stellte auf 5:1, die Entscheidung war längst gefallen. Das Endergebnis lautete 6:1, Sousa war der finale Torschütze. Vaalserquartier buchte den Start in der Hauptrunde und darf am Montagabend sofort wieder antreten, dort wartet Arminia Eilendorf um 19 Uhr. Den Abschluss der Vorrunde bildete die Gruppe F, Aushängeschild hier war eindeutig Raspo Brand.

Die Gruppengegner von VfL 05 Aachen und Inde Hahn sind im Normalfall chancenlos, aber war wirklich die beste Brander Elf angereist? Offensichtlich nicht, denn der VfL 05 ließ zunächst keine klaren Tormöglichkeiten der Brander zu. Die spielerische Überlegenheit der Grünen ließ sich noch nicht auf der Anzeigetafel erkennen, ein hartes Stück Arbeit für den Landesligisten. Der VfL 05 schaffte es nicht, eigene offensive Situationen zu kreieren, verstand es aber, die Gefahr vor dem eigenen Tor auf ein Minimum zu reduzieren.

Raspo hielt das Tempo und den Druck hoch, und es war dem kurz zuvor eingewechselten Delaney Arigbe vorbehalten, das 1:0 in der 40. Minute zu markieren. Arthur Nijkam erhöhte zwei Minuten später auf 2:0 und kurz vor Schluss auf 3:0, der erwartete Brander Sieg stand fest. In der zweiten Partie wartete A-Ligist Inde Hahn, die Gewichtung war von Beginn an ähnlich verteilt wie zuvor. Hoher läuferischer Einsatz bei Brand unterband frühzeitig den Spielaufbau von Hahn, das Spiel kannte vornehmlich nur eine Richtung. Inde Hahn praktizierte das Spiel wie zuvor der VfL 05. Aufopferungsvolle Laufduelle, hohe Körperlichkeit und kompakte Defensive verhinderten das Brander Spiel in die Spitze.

Erst in der 30. Minute erzielte Arthur Nijkam das verdiente 1:0, aber Hahn blieb unbeirrt, investierte noch mehr und kam seinerseits zu Chancen. Aber das Ergebnis hatte Bestand, Raspo zog in die Hauptrunde ein. Das abschließende Spiel zwischen Hahn und VfL 05 würde Klarheit über den letzten zu vergebenden Startplatz in der Hauptrunde bringen, gesucht wurde noch ein Gruppenzweiter. Beide Mannschaften hatten die Möglichkeit, diesen Trumpf zu ziehen, es bedurfte allerdings eines Sieges mit entsprechendem Ergebnis, Hahn würde schon ein knappes 1:0 reichen, der VfL 05 brauchte mindestens drei Tore Vorsprung. Und Hahn lieferte, in der 15. Minute traf Camara.