Kriminalität in Aachen : Die fünf häufigsten Betrugsmaschen am Telefon

Die fünf häufigsten Betrugsmaschen am Telefon

Kriminalität in Aachen

Oft sind Seniorinnen und Senioren Opfer von Betrügern, die am Telefon versuchen, Geld zu ergaunern. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Aachen Diebe müssen nicht immer direkt vor den Betroffenen stehen. Manche sitzen auf der anderen Seite der Telefonleitung und versuchen durch Lügen, Geld zu erbeuten. Die Polizei Aachen erklärt die Maschen und gibt Tipps, wie man sich schützen kann.

Das Telefon klingelt, eine alltägliche Situation. Doch nicht immer hat der Gesprächspartner am Ende der Leitung gute Absichten: Organisierte Telefonbetrüger rufen an, um sich mit perfiden Geschichten Geldbeträge oder Wertgegenstände zu ergaunern.

Die fünf häufigsten betrügerischen Maschen sind der Schockanruf, die falschen Polizeibeamten, die falsche Interpol/Europol, falsche Gewinnspiele und der WhatsApp-/Messenger-Betrug. So oder so ähnlich gehen die Kriminellen dabei vor:

Der Schockanruf

Die falschen Polizeibeamten

Eine weitere Masche ist der falsche Polizeibeamte. Dieser berichtet im Telefonat, dass es zu Einbrüchen in der Nachbarschaft gekommen sei. Zum eigenen Schutz sollen die Betroffenen nun ihre Wertgegenstände zur Sicherung der Polizei übergeben. Jedoch handelt es sich nicht um die Polizei, die an der anderen Seite der Leitung sitzt. Sondern um Betrüger, die das Vertrauen der Menschen in die Polizei ausnutzen. „Die wahre Herkunft des Anrufes wird nicht nur verschleiert, es entsteht der Eindruck, der Anruf stamme tatsächlich von der Polizei. Bei einem Anruf der echten Polizei erscheint jedoch niemals die Rufnummer 110 im Telefondisplay“, erklärt die Polizei NRW.