Geburten in Aachener Krankenhäusern : Die Freude über Neujahrsbaby Janosch ist riesengroß

Das nennt man einen guten Start ins neue Jahr: Janosch Lago, geboren am 1. Januar um 7.36 Uhr in der Aachener Uniklinik. Foto: Uniklinik RWTH Aachen

Aachen Das Jahr ist noch frisch, doch das Glück ist schon perfekt: Vier echte Neujahrskinder kamen in den Aachener Krankenhäusern zur Welt.

Am Neujahrstag um 7.36 Uhr kam Janosch Lago in Aachen auf die Welt, 51 Zentimeter groß und 2855 Gramm schwer. Die wichtigste Nachricht: Der kleine Kerl und seine Mutter sind wohlauf. Der Vater übrigens auch. Die Freude ist riesengroß.

Janosch ist das erste und einzige Baby, das am 1. Januar in der Uniklinik Aachen geboren wurde. In den drei Krankenhäusern der Stadt mit Geburtsstationen waren es insgesamt vier. Im Marienhospital zwei Jungs, Suhaiyl und Mustafa, um 8.13 Uhr und um 15.18 Uhr. Auch Romy darf sich Neujahrskind nennen. Sie kam um 11 Uhr im Luisenhospital zur Welt.

Um 58 Minuten verfehlte Finn diesen Titel, er wurde am letzten Tag des Jahres 2022 um 23.02 Uhr im Krankenhaus am Boxgraben geboren. Was die Freude selbstverständlich nicht schmälert. Deshalb auch an dieser Stelle: Herzlichen Glückwunsch!