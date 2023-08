Gewerbegebiete : Die freien Flächen werden immer knapper

Knappes Gut: Spatenstich für die Erweiterung des Gewerbegebiets Roetgen am Vennstein im Mai. In den nächsten Jahren wird das Angebot in der Städteregion weiter zurückgehen. Foto: Marco Rose

Aachen Tag für Tag verschwinden in Deutschland 55 Hektar unter Asphalt und Beton, so viel wie rund 60 Fußballfelder, für Straßen, Häuser – und für Gewerbegebiete, die gefragt sind, zugleich aber immer knapper werden, auch in der Region. Was ist die Lösung?

Die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie hat das Ziel, den Flächenverbrauch bis 2030 auf unter 30 Hektar pro Tag zu drücken. Wie Gewerbeflächen in Zukunft ökologischer, sozialer, effizienter, ressourcenschonender, kurzum besser werden können, darüber diskutierten rund 100 Experten, Unternehmer und Kommunalpolitikerinnen bei einem Forum der Agit in Aachen.

Die Folgen des Klimawandels wie die Flutkatastrophe von 2021 können gerade für Gewerbegebiete mit ihrem oft dichten Nebeneinander von Unternehmen verheerend sein. Zugleich bieten sie aber ein enormes Potenzial, nachhaltiger und widerstandsfähiger zu werden. Und da gibt es, das ist eine Erkenntnis der Tagung, noch viel Luft nach oben. „Die Gewerbegebiete müssen deutlich besser werden“, sagt Agit-Geschäftsführer Sven Pennings.

Viele ältere Industrieareale liegen heute inmitten von Wohn- oder Mischgebieten, so wie das Gelände des Reifenherstellers Continental im Aachener Stadtteil Rothe Erde. „Das ist ein typisches Beispiel für ein Gewerbegebiet, um das eine Stadt im Laufe der Zeit herum gewachsen ist.“ Nun soll auf dem Gelände ein Modellstandort für urbane Produktion entstehen, das Land NRW gab im März 2,5 Millionen Euro Fördergelder dafür. In Zukunft, sagt Pennings, werde man Flächen viel stärker für Wohnen, Arbeiten und Freizeit gleichzeitig nutzen müssen. Denn „es wird zu einem drastischen Engpass kommen“, sagt Nils von Hoegen von der Agit voraus. „Wir verzeichnen bereits jetzt einen Rückgang der sofort verfügbaren Flächen von 50 Prozent“, bestätigt seine Kollegin Nina Walkenbach. Zugleich sei die Nachfrage nach freien Flächen ungebrochen hoch.

Eine Antwort auf die Verknappung ist die Neunutzung alter Industriebrachen. Für Stolbergs Bürgermeister Patrick Haas (SPD) ist das Gelände am Zinkhütter Hof im Stadtteil Münsterbusch ein gutes Beispiel. Die Aufbereitung des rund 30.000 Quadratmeter großen Areals rund um den markanten Zincoli-Schlot, das einmal kleinteiliges Gewerbe aufnehmen soll, sei durch die Belastung der alten Haldenfläche aufwändig – „aber immer noch besser, als neue Flächen zu versiegeln.“ Genau das widerspräche ja auch der Idee einer Schwammstadt, zu der das von der Flut 2021 hart getroffene Stolberg einmal werden will. Haas nennt ein anderes Beispiel für grünes Produzieren: So gibt es die Idee, die Prozessabwärme energieintensiver Unternehmen im Tal der Vicht in ein Nahwärmenetz einzuspeisen. Das Interesse besteht, die Regionetz arbeitet bereits an einem entsprechenden Konzept.

Die Voreifelgemeinde Weilerswist westlich von Bonn zählt zwar nur 16.000 Einwohner, hält mit der „PrimeSite Rhine Region“ aber eine Fläche bereit, die nicht nur einen großen Namen, sondern auch großen Platz bietet – und bereits das Interesse von einem ganz Großen geweckt hat. Denn auch der US-Autobauer Tesla schaute sich zwischenzeitlich dort um, entschied sich für seine Gigafactory aber dann doch für Grünheide bei Berlin. Auf 140 Hektar – ein großer Teil liegt auf dem Stadtgebiet von Euskirchen – sollte nach den Worten von Bürgermeisterin Anna-Katharina Horst ursprünglich ein Hotspot für Batterieforschung und Elektromobilität entstehen. Inzwischen sei man, was potenzielle Investoren angeht, etwas flexibler. „Wir punkten mit Fachkräften und der Nähe zu vielen Hochschulen“, sagt die parteilose Rathauschefin, aber auch mit Flächen für Windräder oder Fotovoltaik. Für sie ist klar: Wenn es um Gewerbeflächen geht, kommt man künftig um die Themen Nachhaltigkeit und Resilienz nicht herum.

Für ihren Dürener Kollegen Frank Peter Ullrich ist die Verknappung der Flächen in Aachen und Köln eine Chance. Seine Stadt mit ihrem überdurchschnittlich hohen Anteil von gewerblichen Arbeitsplätzen – jeder vierte Job findet sich im produzierenden Gewerbe – kann auf eine lange Industrietradition verweisen. Auch der SPD-Politiker Ullrich betont das Potenzial grüner Projekte wie der Modellfabrik Papier, in der die Vision einer klimaneutralen (und vielleicht eines Tages wasserfreien) Papierherstellung erforscht wird. Für den Bürgermeister jedenfalls ist klar: Der Strukturwandel im Rheinischen Revier wird ohne – nachhaltige – Industrieansiedlung nicht zu stemmen sein. „Denn Seen schaffen keine Arbeitsplätze“, sagt er mit Blick auf die Freizeit-Zukunft der beiden Tagebaue Inden und Hambach nach dem Ende der Kohle.

Dass beim nachhaltigen Produzieren nicht die bessere Nutzung freier Flächen, sondern auch die Art der Produktion eine entscheidende Rolle spielt, erläuterte Babor-Geschäftsführer Horst Robertz. Der Kosmetikhersteller, der an seinem Stammsitz in Aachen aus allen Nähten platzte und seine Produkte zuletzt über 14 verschiedene Läger distribuierte, zog in Nachbarschaft des RWE-Kraftwerks Weisweiler mit dem Babor Beauty Cluster ein ultramodernes Logistikzentrum mit 350 Arbeitsplätzen hoch – inklusive eigenem Werksarzt, E-Poolautos für Fahrgemeinschaften und Betriebsrestaurant in Bioqualität. „Wir wollen die nachhaltigste Kosmetikfabrik der Welt sein“, umreißt Robertz das ehrgeizige Ziel des Familienunternehmens, nahezu energieautark werden und ohne fossile Brennstoffe auskommen. Babor hat im Zuge seiner Green Agenda den Plastikanteil bereits um knapp ein Drittel gesenkt, hegt in der Eifel einen eigenen Wald und denkt sogar darüber nach, ob und wie man Kohlendioxid nicht nur vermeiden und binden, sondern mithilfe von CO 2 -Capturing auch wieder aus der Atmosphäre entnehmen kann.

Davon, wie schwierig die Lage für Wirtschaftsförderer ist, kann Stefan Sauerborn ein vielstrophiges Lied singen. „Wir haben in Bonn derzeit keine einzige Fläche, die ich anbieten könnte“. Die 330.000 Einwohner zählende ehemalige Bundeshauptstadt ist zwar eine Bürostadt, aber wirbt auch um Investoren aus Gewerbe und Industrie. Unter den 18 Gewerbegebieten in Bonn ist Beuel-Ost auf der rechten Rheinseite eines der ältesten. Seit 2021 gibt es im Zuge eines Modellprojekts Überlegungen, die Fläche besser zu nutzen und ökologisch verträglicher zu machen. Zwei Ideen unter vielen: Das Regenwasser, das auf Hallenfächer fällt und ungenutzt (und teuer) in der Kanalisation landet, zu speichern oder in bepflanzten Gräben versickern zu lassen, was zugleich möglichen Überschwemmungen vorbeugen kann. Oder verstärkt in die Höhe zu gehen: „Wir müssen mehr über gestapeltes Gewerbe nachdenken“, sagt Sauerborn, der auch in der gemeinsamen Ausweisung von Gewerbeflächen durch Nachbarkommunen eine Antwort auf die Knappheit sieht. An der Bereitschaft von Unternehmen, neue Wege zu gehen, werde es jedenfalls nicht scheitern, ist der Wirtschaftsförderer überzeugt. Da stimmt der Babor-Chef zu: „Die Unternehmen wissen, dass sie handeln müssen.“

Wie es besser geht, weiß Michael Hertwig von Fraunhofer IAO sehr genau und spricht von „Ultraeffizienz“. Allein durch die Verteilung und Nutzung von 90 Grad heißer industrieller Abwärme lässt sich nach einer Beispielrechnung der Primärenergiebedarf eines Gewerbegebietes um gut ein Viertel reduzieren, rechnet er vor. Mit Unterstützung der Wissenschaftler plant die Stadt Fellbach bei Stuttgart die (Weiter-)Entwicklung eines Areals, bei dem das Neben- und Miteinander von Wohnen, Arbeiten und Landwirtschaft völlig neu gedacht werden. Die Liste der Ideen ist lang und reicht vom Fernwärmenetz über Fassadenbegrünung, Onboarding-Häusern, Solaranlagen auf Dächern und Recycling von Abfallmaterial vor Ort bis zu gemeinsam genutzten Kantinen.

Autos zu 95 Prozent ungenutzt

Wie groß das Potenzial ist, machen auch andere Stimmen klar. Sebastian Pönsgen, Vorstand der Priogo AG, etwa fragt: „Warum ist ein Unternehmensdach noch frei, wenn die rechtlichen Rahmenbedingungen für Photovoltaik so gut sind wie nie zuvor? Und wenn Photovoltaik weltweit der günstigste Stromlieferant ist?“ Marcel Philipp, Geschäftsführer e.Mobility.Hub, lenkt den Blick auf den Verkehr: „Wir haben 50 Millionen Pkw. Aber nur Autos von den Straßen zu holen, wird das Problem nicht lösen.“ Denn Autos seien heute zu 95 Prozent der Zeit ungenutzt, im gleichen Umfang falsch genutzt, und mit durchschnittlich 1,46 Personen pro Fahrzeug kaum ausgelastet, sagt der ehemalige Aachener OB. Und mit 500 und 1000 Euro Unterhaltskosten pro Monat teuer dazu. Weniger und kleinere Autos, mehr Carsharing, mehr Ridepooling, bei dem sich die Passagiere, deren Start- und Zielorte in ähnlicher Richtung liegen, ein Fahrzeug teilen; die Nutzung von Shuttle-Angeboten und der Aufbau von Mobilitäts-Hubs – das sind nach Ansicht von Philipp die Bausteine einer ökologischen Verkehrswende.