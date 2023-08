Einschränkungen für Autoverkehr : Das sagen die Aachener Fraktionen zum Konzept Innenstadtmobilität

Aachen Das Konzept zur Mobilität in der Aachener Innenstadt, das vor allem für Autofahrer mit deutlichen Veränderungen einhergeht, stößt in der Politik überwiegend auf Zuspruch – aber nicht nur. Wir stellen die Positionen der Fraktionen im Stadtrat vor.

Dass der Zuspruch zum vorgelegten Verwaltungskonzept für die Innenstadtmobilität auf Seiten von Grünen und SPD deutlich sein würde, war zu erwarten. Bemerkenswert ist jedoch das augenscheinliche Bemühen der Koalitionäre im Rat um einen moderaten, sachlichen Ton. Denn kaum ein Thema ist so konfliktbeladen wie innerstädtische Mobilität – was quasi landauf, landab gilt, aber eben auch in Aachen . Ein Kulturkampf um den Verkehr also? Michael Servos, SPD -Fraktionschef im Rat, weist das zurück: „Wir führen keinen Kulturkampf um den Verkehr“, sagt er.

Dabei ist eine Tatsache nicht zu leugnen: Das vorgelegte Konzept bedeutet vor allem für Autofahrer deutliche Veränderungen. Für sie soll es künftig auf dem inneren Grabenring nicht mehr durchgehend freie Fahrt geben. Stattdessen wird die Innenstadt in fünf Zonen unterteilt, zu denen es für den Autoverkehr jeweils zwei Zugänge vom äußeren Alleenring gibt, der für Pkw zum Verteilerring werden soll. Der Grabenring soll stattdessen bekanntlich zum Radverteilerring und Herzstück des Radvorrangroutennetzes in Aachen umgestaltet werden.

Grünen -Fraktionschefin Julia Brinner betont, dass es allerdings um weit mehr gehe als Auto- und Fahrradverkehr: „Die Verwaltung hat erstmals Mobilität ganzheitlich gedacht, da gehört ja auch noch der Fußverkehr und der ÖPNV dazu“, sagt sie. Über all das werde schon lange gesprochen und es gebe schon viele Konzepte, aber jetzt würde endlich alles zusammengeführt. „Hinter dem Konzept steht die Frage, was unsere Vision für die Stadt ist: Es geht darum, Aachen lebenswerter zu machen, leiser, mit besserer Luft und mehr Platz für die Menschen“, hebt Brinner hervor.

Vor diesem Hintergrund bereitet Servos auch die Bürgerinitiative „Mobile Vernunft“ um den früheren Ratsherrn Hans-Dieter Schaffrath keine Sorgen. Diese stellt sich gegen die Mobilitätswende in Aachen und kritisiert unter anderem die zunehmende Anzahl an Radwegen, den Wegfall von Parkplätzen, eingeengte Fahrspuren sowie bereits bestehende Durchfahrverbote wie am Annuntiatenbach oder am Templergraben. „Wir werden mit Herrn Schaffrath reden“, sagt Servos. „Und wenn die Bürgerinitiative inhaltlich einen Punkt hat, dann muss man gegebenenfalls dafür sorgen, dass er in dem Konzept Berücksichtigung findet.“ Wenn am Ende aber Zielkonflikte stünden, dann müsse man eine politische Entscheidung treffen. „Die kann ich dann auch gut vertreten.“