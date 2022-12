Friedenslicht 2022 : Die Flamme nimmt jetzt ihren Weg durch die Region

Aachen Unter dem Motto „Der Frieden beginnt mit dir“ wurde im Aachener Dom am dritten Adventssonntag das aus Bethlehem kommende Friedenslicht weitergetragen.

Unter dem Motto „Der Frieden beginnt mit dir“ war auch in diesem Jahr wieder ein Kind vom Österreichischen Rundfunk (ORF) nach Bethlehem gesandt worden, wo das Mädchen aus Linz das Friedenslicht entzünden durfte. Anschließend brachte es das Licht mit zurück nach Wien, von wo aus es alljährlich in ganz Europa verteilt wird.

Im Gottesdienst wurde dann auch der Zweck der Friedenslichtaussendung wieder in den Blick genommen. So baten Kinder und Erwachsene in ihren Fürbitten um Frieden in der Welt. Dabei wurde die Vielfalt in den Mittelpunkt gerückt, der mit Toleranz begegnet werden müsse. „Gib uns den Mut, auch in stürmischen Zeiten gegen Ausgrenzung aufzustehen“, bat eine Besucherin.