Auflösung beschlossen : Die Fan-IG der Alemannia ist Geschichte

Aachen Die Interessengemeinschaft der Fans von Alemannia Aachen hat sich aufgelöst. Um den Zusammenschluss der Fan-Clubs war es zuletzt eher still geworden.

Die Interessengemeinschaft der Alemannia-Fans und Fan-Clubs (Fan-IG) ist Geschichte. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung hat am 13. Juli die Auflösung des eingetragenen Vereins beschlossen. Damit geht ein wichtiges Kapitel in der Geschichte der nicht unkomplizierten Beziehung zwischen Alemannia Aachen und den organisierten Fans zu Ende.

In den letzten Jahren war es still geworden um die Fan-IG, die sich lange Zeit immer wieder meinungsstark zu Wort gemeldet und dabei auch den Konflikt mit der Führungsetage der Alemannia nicht gescheut hatte – und gehört wurde. Beispielhaft sei hier nur die Diskussion rund um den Neubau des Tivolis genannt. Insider sagen sogar, die vormals einflussreiche Fan-IG sei zuletzt mehr und mehr in der Bedeutungslosigkeit verschwunden.