Alemannia Aachen : Die ersten Stürmer für die neue Saison treffen ein

Sascha Marquet kehrt zurück zu Alemannia Aachen. Foto: Jérôme Gras

Aachen Wenn Alemannia am Samstag gegen Straelen das vorletzte Heimspiel austrägt, streift schon die Zukunft die Gegenwart.

Am Tivoli wird am Samstag das vorletzte Heimspiel der Saison angepfiffen. Alemannnia Aachen erwartet den Absteiger SV Straelen.

Die Partie gehört offiziell zur laufenden Saison 2022/23, aber mindestens inoffiziell ist es schon ein Vorbereitungsspiel auf die nächste Spielzeit. Die Gegenwart streift die Zukunft. Sascha Marquet könnte auf der Tribüne sitzen. Der Stürmer gehört auch ein bisschen zu Alemannias Vergangenheit, aber vor allem steht er für die Zukunft. Vor genau neun Jahren hat er den Verein verlassen, um dann bei Fortuna Köln, Steinbach Haiger und nun wieder in Köln seine Tore sehr zuverlässig zu schießen.

Jetzt schließt sich der Kreis, nach neun Jahren und 86 Treffern in der Ferne ist Marquet wieder da. Inzwischen ist er 33 Jahre alt, aber wer ihn vor ein paar Wochen im Spiel gegen die Aachener gesehen hat, weiß, dass er noch ein paar gute Jahre im Tank hat. Marquet war mit Abstand der auffälligste Spieler an diesem Nachmittag im Südstadion.

„Je älter man wird, desto mehr muss man in für seinen Körper machen“, sagt Marquet. In Aachen heuert der junge Vater vorerst für zwei Jahre an, aber gerade kann er sich vorstellen, auch noch auf einem hohen Niveau zu spielen, wenn er 40 Jahre alt ist. Zwischenzeitlich bereitet er sich auf die Zeit nach der Karriere vor, auch wenn die noch nicht absehbar ist. Er hat den B-Trainerschein gemacht, aber vor allem liegt sein Jura-Fernstudium in den letzten Zügen.

Die Rückkehr zum Tivoli war immer familienintern verabredet, sagt Aachens Neuzugang, der auf zentralen Position im Mittelfeld spielen könnte. „Ich habe meiner Frau oft gesagt, dass ich irgendwann wieder in Aachen spielen möchte“, sagt er.

Acht Saisontreffer sind bei Marquet ebenso aktuell in der Regionalliga gelistet wie bei Marc Brasnic. Die beiden werden in der Zukunft gemeinsam auf Torejagd gehen. Denn auch der Stürmer des 1. FC Düren gehört zu Alemannias Rückholprogramm. Er kehrt zurück an seine alte Wirkungsstätte.

Schießt ab Sommer im Alemannia-Trikot: Marc Brasnic kommt vom 1. FC Düren. Foto: Manfred Heyne

Sascha Eller hat dem Angreifer aus Baesweiler in dieser Woche den Tivoli gezeigt. „Der brennt für seinen neuen Verein“, bestätigte der Sportdirektor am Ende der Besichtigungstour. „Und wir freuen uns sehr auf ihn.“

Brasnic hat als zehnjähriger Bub bei Alemannia gespielt, war Einlaufkind am alten Tivoli. Und nun kehrt der 26-Jährige zurück an seine alte Wirkungsstätte. „Es ist eine Herzensangelegenheit. Ich stamme aus der Region, habe für den Verein gespielt, die Familie steht auch aktuell schon auf der Tribüne. Ich freue mich unglaublich“, sagt der zweifache Familienvater.

Auf der „Neun oder Zehn“ plant Helge Hohl mit seinem neuen Angreifer. Aachens Trainer kennt den Spieler schon aus Jugendzeiten. „Der hat die A-Jugend-Bundesliga für Leverkusen damals auseinandergeschossen“, erinnert er sich. Brasnic war immer ein Spieler, der den Colt sehr locker sitzen hatte. „Er ist rechts wie links sehr abschlussstark und abgezockt.“

Aachens Neuer ist schon ein bisschen herumgekommen in der Fußballwelt. Er hat in der Champions League der Junioren gespielt, in der 2. und in der 3. Liga, er lief als Juniorennationalspieler für Deutschland und Kroatien auf.

Gerade ist er fitter und schneller denn je, grinst er. Achteinhalb Kilo hat er seit der Winterpause abgenommen. Brasnic und Marquet besetzen im neuen Kader die ersten beiden Planstellen, die Rückmeldungen der aktuellen Angreifer Elsamed Ramaj, Jannik Mause und Jannis Held, die allesamt ein Angebot vorliegen haben, stehen noch aus.

Die Planungen für die Zukunft laufen hochtourig, die Gegenwart wird ein bisschen verdrängt von den guten Nachrichten. Am Tivoli herrscht gerade Austrudelgefahr. Seit Jahresbeginn ist die Mannschaft nicht mehr richtig angesprungen. „Wir wollen, dass die Saison mit Applaus zu Ende geht“, sagt Sascha Eller.

Der Sportdirektor schaut gerade genauer hin, bei wem das Feuer am Saisonende schon ein wenig erloschen ist. In der Woche wurde deswegen Dimitry Imbongo „rausgenommen“, so sagt es Eller. Bis wann die Freistellung gilt, lässt er offen, ohnehin ist die Trennung zum Saisonende bereits verabredet. „Wir wollen, dass die Spieler bis zum letzten Tag fokussiert bleiben.“

Heimspiel 7000 Zuschauer werden bei Straelens Abschiedstournee erwartet Der SV Straelen ist auf Abschiedstournee, die Mannschaft steht als erster Absteiger inzwischen fest. Komplett harmlos ist der Tabellenletzte deswegen nicht. Die Mannschaft hat gegen Wuppertal gepunktet und gegen Münster vier Treffer erzielt. Schon beim Hinspiel schrammten die Aachener fast glücklich an einer Niederlage vorbei. In Helge Hohls erstem Spiel als Alemannia-Trainer lag das Team mit 1:2 zurück, als zwei Straelener Spieler jeweils plump gegen Lukas Wilton nachtraten. Straelens damaliger Coach Bekim Kastrati sprach anschließend von „vereinsschädigendem Verhalten“. In doppelter Überzahl erzielte Elsamed Ramaj dann noch drei Treffer zum 4:2. Und so mancher Spieler werde den Tivoli als gute Plattform ansehen, um Werbung in eigener Sache zu machen, vermutet Helge Hohl. Etwa 7000 Besucher erwartet der Zuschauerkrösus aller Regionalligen an diesem Nachmittag.

Imbongo wird gegen Straelen ebenso fehlen wie die verletzten Lars Oeßwein, Dario de Vita, Pepijn Schlösser und Ramaj. Fehlen soll nicht die Spannung. „Mehr Druck, mehr Ballbesitz, mehr Fußball“, erwartet der Trainer nach den überschaubaren Vorträgen in den letzten Wochen.

Vielleicht wird Hohl wieder auf Dino Bajric setzen. Den Mittelfeldspieler hätten sie gern am Tivoli gehalten, der werdende Vater zieht mit seiner Frau wieder zurück zur Familie nach Westfalen und wechselt zum SV Rödinghausen. Ansonsten will Hohl noch einigen anderen Spielern der Gegenwart die Chance geben, sich für die Zukunft am Tivoli zu qualifizieren.

Mögliche Aufstellung: Johnen – Heinze, Uzelac, Wilton – Bajric, Schwermann – Müller, Held, Sauerland, Schmitt – Mause

Schiedsrichter: Thibaut Scheer (Essen)

Bilanz: 4 Siege/1 Remis/2 Niederlagen/16:10 Tore