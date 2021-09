Gastro-Szene : Die erste Gastronomie, die echt unter die Haut geht

Beste Freunde, jetzt Geschäftspartner: Kevin Gouder und Nico Philippen eröffnen am Theaterplatz 1a „Way of Ink – Coffee Bar Concept Store“. Gastronomie trifft hier auf Tätowierkunst. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Am Theaterplatz in Aachen öffnet „Way of Ink“: Ein Tätowierer und ein Restaurantexperte kombinieren Küche und Nadelkunst nun im Szene-Treff auf 400 Quadratmetern in einer alter Bank.