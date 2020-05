Bürgerstiftung Lebensraum Aachen : Die Diskussion über die Zukunft beginnt am heimischen Computer

Wie wollen die Menschen in Aachen und der Region in Zukunft leben? Damit beschäftigt sich das Projekt Aachen 2050 der Bürgerstiftung Lebensraum Aachen. Foto: Bürgerstiftung Lebensraum

Aachen Welche Zukunft stellen wir uns für uns selbst, für unsere Kinder vor? Wie soll unsere Region später einmal aussehen, damit wir weiterhin gerne hier leben? Mit diesen Fragen beschäftigt sich ein neues Projekt der Bürgerstiftung Lebensraum Aachen. Der digitale Startschuss für „Aachen 2050“ fällt am Dienstagabend.

Haben die Menschen im Moment Zeit, sich mit Dingen zu beschäftigen, die nicht mit der Corona-Pandemie zu tun haben? Ist jetzt der richtige Augenblick, sich mit Fragen der Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen? Eine Gruppe von Aachenern sagt: ja, auf jeden Fall! Es sind Richard Schieferdecker, Gerda Köster, Dorothea Ernst und Hans-Joachim Geupel. Sie gehören zum Team der Bürgerstiftung Lebensraum Aachen , das das Projekt „Aachen 2050“ auf den Weg bringen will. Die Initiatoren setzen auf eine große Beteiligung der ganzen Bevölkerung in unserer Region. Am Dienstagabend geht es los – und zwar im Internet (siehe Infobox).

„Viele Fragen und Probleme sind aufgrund der aktuellen, akuten Krise erst einmal in den Hintergrund gerückt, dennoch sind sie da“, sagt der Ingenieur Richard Schieferdecker , dem die Idee zum Projekt als erstes gekommen ist. „Es geht um Themen wie Klimawandel, Stadtentwicklung, Arbeitsmarkt, Mobilität“, zählt er auf. Die Liste sei lang, doch letztlich gehe es doch um eine Frage: „Wie soll die Welt aussehen, in der unsere Kinder und Enkel leben?“

Selbstverständlich sollen sich auch Bürgerinnen und Bürger, die keinen Zugang zum Internet haben oder nicht an der Videokonferenz teilnehmen können, am Projekt beteiligen. „Irgendwann wird es auch bestimmt richtige Versammlungen geben“, verspricht Hans-Joachim Geupel. Wann das sein wird, ist allerdings noch unklar. Wer mag, kann der Bürgerstiftung Aachen seine Ideen zur Zukunft bis dahin schriftlich zukommen lassen. „Schreiben Sie uns gerne einen Brief!“, sagt Geupel. Die Adresse lautet Bürgerstiftung Lebensraum Aachen, Frankenburg, Goffartstraße 45, 52066 Aachen.

Die digitale Auftaktveranstaltung von „Aachen 2050“ beginnt am Dienstag, 5. Mai , um 19.30 Uhr. An der Konferenz, die rund anderthalb Stunden dauern und über die Videoplattform „ Zoom “ laufen wird, können bis zu 1000 Menschen teilnehmen. Wichtig ist eine vorherige Anmeldung per E-Mail an christoph.meysen@buergerstiftung-aachen.de . Nach der Anmeldung wird ein Link verschickt, mit dem man Zuganz zum Video-Chatraum erhält.

Ähnliche Fragen treiben die Unternehmensberaterinnen Gerda Köster und Dorothea Ernst um. Auch sie waren gleich begeistert von der Projektidee: „Wenn ich mich an meine Kindheit erinnere, erinnere ich mich an viele bunte Blumenwiesen in der Nachbarschaft. Heute setzen einige Leute eher auf regelrechte Schotterwüsten. Bienen und Schmetterlinge? Fehlanzeige. Das ist nicht das, was ich mir für die nächsten Generationen wünsche“, sagt Gerda Köster. Hier könne jeder einzelne in seinem ganz persönlichen Umfeld für eine Veränderung sorgen.