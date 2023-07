Sanierung in Aachen : Die Decke des Kellers im Aachener Dom bröckelt

Dombaumeister Jan Richarz hat einen Plan für den Domkeller: „Wir können nicht riskieren, dass die jetzt bereits brüchige Decke des Kellers einbricht, das Risiko besteht“, sagt er. Foto: Andreas Herrmann

Aachen Die Handwerker sind im Dom gefordert: Wasser dringt in den Keller ein, Stahl rostet gefährlich. Die Sanierung wird rund 500.000 Euro kosten und verlangt von allen großes Fingerspitzengefühl.

Der Aachener Dom hat einen Keller – und nein, es ist nicht der „Domkeller“, Gaststätte mit historischem Flair in einem 1658 erbauten, denkmalgeschützten zweistöckigen Giebelhaus am Hof Nr. 1.

Unscheinbar gibt es an der Nordseite des Doms (Krämertür) einen Bereich unterhalb des Straßenniveaus, den man durch eine schmale Tür in der Hubertuskapelle über eine gewundene Treppe erreichen kann. Ein paar Stufen, und schon ist man in einem halbrunden Raum mit einer Fläche von etwa 75 Quadratmetern, wobei die Fläche des Pflasters über dem Kopf des Besuchers etwa 95 Quadratmeter ausmacht – und die müssen bei Sanierungsarbeiten zunächst entfernt und dann wieder gepflastert werden.

Nur eine von zahlreichen Maßnahmen, die Dombaumeister Jan Richarz mit seinem Team nach gründlichen Vorbereitungen einleiten wird. „Wir können nicht riskieren, dass die jetzt bereits brüchige Decke des Kellers einbricht, das Risiko besteht“, sagt er besorgt. „Wasser dringt bei stärkerem Regen ein.“ Deshalb hat man ein kleines Behelfsdach angebracht, als Notlösung.

In den Keller des Doms kommt man nicht alle Tage. Eine steile Treppe führt von der Hubertuskapelle aus hinunter. Foto: Andreas Herrmann

Der Keller des Doms wird in preußischer Zeit geplant und 1912 gebaut – die erste Befeuerung geschieht mit Kohle. „Man hat diesen Keller mit einer Kappendecke versehen, einer Konstruktion, die aus aneinandergereihten flachen Segment-Tonnengewölben besteht und damals häufig für Industrieanlagen verwendet wurde“, erklärt Richarz. Zum Einsatz kommen dabei Beton und Stahlträger aus Thomas-Stahl, eine damals ingenieurtechnische Neuheit.

Doch inzwischen sieht man Schäden, die Richarz alarmieren. Heftiger Rost, der die Stahlträger an manchen Stellen bereits zerfrisst und die Decke instabil werden lässt. Was man damals nicht weiß: Dieser Stahl enthält aufgrund seiner Herstellungsweise größere Mengen von Stickstoff und Wasserstoff, es kommt zur Bildung von Nitriden, die ihn weniger „zäh“ machen, Risse drohen. Eindringendes Wasser sorgt für Rost. „Mein Vorgänger Helmut Maintz hat bereits Regenwasser festgestellt“, berichtet Richarz. „Bei stärkeren Niederschlägen stehen die Techniker, die hier arbeiten, mit den Füßen im Nassen.“

Das Projekt verlangt Umsicht und Vorsicht, denn inzwischen befinden sich im Keller des Doms empfindliche Anlagen – unter anderem zur Versorgung von Teilen des neuen Beleuchtungskonzeptes sowie die Anlage zur Absaugung des schädlichen CO₂ (Kohlendioxid) aus der Chorhalle. Alles läuft über diesen Keller. Ein enger Gang führt zudem unter das Sechzehneck zu den archäologischen Ausgrabungen.

Auf rund 500.000 Euro schätzt der Dombaumeister die Kosten rund um das Projekt. Wer sich heute im Untergrund umsieht, kann noch den einstigen Zugang mit zwei Ofentüren finden, über den einst das Feuer geschürt und gefüttert wurde. Durch ein Rohrsystem gelangte damals die heiße Luft in die Kapellen des Doms. Wie Richarz den Unterlagen entnimmt, erfolgte 1952 ein Umbau zum Anschluss der Chorhalle an die Heizung. 1960 ging man über zur Ölfeuerung. Der Einbau der Warmluftheizung mit Fernwärmeanschluss gelang 1975. In den 2000er Jahren wurde die Technik erneuert.

Das sieht sanierungsbedürftig aus. Das Projekt verlangt Umsicht und Vorsicht, denn inzwischen befinden sich im Keller des Doms empfindliche Anlagen – unter anderem zur Versorgung von Teilen des neuen Dom-Beleuchtungskonzeptes. Foto: Andreas Herrmann

Bei Erkundung der aktuellen Situation bleiben Richarz unangenehme Überraschungen nicht erspart. So gibt es auf dem Pflaster zwischen Dom und einer Bäckerei zwei Öffnungen, die an Gullys erinnern, sie wurden sogar kürzlich vor der Verleihung des Internationalen Karlspreises an den ukrainischen Staatspräsidenten Wolodymyr Selenskyj versiegelt. „Was Putzkräfte nicht daran hindert, dort Schmutzwasser zu entsorgen“, seufzt Richarz. „Dabei dienen die Öffnungen der Luftzufuhr. Wenn einem so ein Schwall Wasser entgegenkommt, ist das nicht witzig.“

Sind alle Anträge gestellt und die Kosten bewilligt, eventuelle Spenden sicher, wird man vermutlich 2024 das Bodenprofil öffnen, um unter den Pflastersteinen an die Kellerdecke heranzukommen. Hier wird mit modernem Beton für eine rettende Abdichtung gesorgt.

Inspiziert wird das gesamte Rohrsystem, das – so fürchtet Richarz – an vielen Stellen verstopft ist. „Schäden durch Tauben“, erklärt der Dombaumeister. „Diesmal ist es nicht der Kot der Tiere, der an den Fassaden fatale Folgen hat, sondern es sind Reste des Nestbaus.“ Kleine Stöcke oder Zweige, die Tauben gern verbauen, gelangen in die Rohre, legen sich quer und setzten die Öffnung nach und nach zu.

Die nächsten Schritte sind unter anderem Gespräche mit den beteiligten Ämtern der Stadt Aachen und mit einem Dom-erfahrenen Heizungsbauer, der sich an das historische Gemäuer herantraut. „Wir müssen entscheiden, was man am Bodenprofil verändern kann, damit in Zukunft kein Wasser mehr in den Bereich fließt“, spricht Richarz ein noch frisches Problem an.