Solidaritätsgottesdienst für die Flutopfer : „Die Bilder gehen mir nicht aus dem Kopf“

Trauer und Solidarität: Angesichts der verheerenden Flutkatastrophe hat die ökumenische Citykirche zusammen mit der ökumenischen Notfallseelsorge in Aachen Stadt und Land einen Solidaritätsgottesdienst für die Opfer gestaltet. Foto: Heike Lachmann

Aachen Mit einem ökumenischen Solidaritätsgottesdienst in der Citykirche in Aachen ist all derer gedacht worden, die durch die Flutkatastrophe schwer getroffen sind. Der Gottesdienst sollte auch ein Zeichen der Hoffnung bieten.