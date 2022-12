Abgabe am Sonntag : Die Aachener Tafel bittet dringend um Weihnachtskisten

Am Sonntag ist großer Abgabetag für die Weihnachtskisten-Aktion der Aachener Tafel. Foto: Michael Jaspers

Aachen Die Weihnachtskisten-Aktion der Aachener Tafel geht in den Endspurt. Am Sonntag stehen im Ballsaal des Alten Kurhauses die Helfer bereit, um die Kisten im Empfang zu nehmen.

Wer jetzt noch keine Kiste hat, der kann noch eine packen. Am Sonntag, 18. Dezember, ist in Aachen großer Abgabetag für die Weihnachtskisten-Aktion der Aachener Tafel. In der Zeit von 10 bis 16 Uhr können die Aachener ihre Lebensmittelspende im Ballsaal des Alten Kurhauses, Komphausbadstraße 19, abgeben.

Jutta Schlockermann, Vorsitzende des Vereins Aachener Tafel, appelliert auch in diesem Jahr dringend an die Menschen in der Kaiserstadt, die Aktion zu unterstützen. Sie hofft sehr, dass am Sonntag vor dem Ballsaal richtig viel los ist. „Wir brauchen noch viele Weihnachtskisten“, betont Schlockermann.

Auch viele Schulen in Aachen packen traditionell Weihnachtskisten für die Aachener Tafel. Aus der einen oder anderen Schule hat die Tafel-Chefin allerdings die Rückmeldung erhalten, dass die Resonanz diesmal etwas verhaltener ist als in früheren Jahren. Umso wichtiger sind viele Spenden am Sonntag.

Mit den Weihnachtskisten sollen die Kundinnen und Kunden der Tafel bedacht werden, die mit sehr wenig auskommen müssen und auch zu Weihnachten Lebensmittel dringend brauchen können. Viele alte Menschen sind darunter. Die aktuelle Krise trifft diese Bevölkerungsgruppe besonders hart.

Damit alle Kunden der Tafel, aber auch die Menschen in den Notunterkünften bedacht werden können, brauchen die Ehrenamtler der Aachener Tafel auch in diesem Jahr rund 2000 Weihnachtskisten. Jede Spende zählt also! Eingepackt werden sollten wie jedes Jahr ausschließlich gut verpackte, ungekühlt haltbare Lebensmittel. Unterstützt wird die Aktion auch in diesem Jahr vom Medienhaus Aachen und dem WDR.

Bereits seit dem vergangenen Montag und noch bis zum Samstag, 17. Dezember, können Weihnachtskisten auch in der Zeit von 12 bis 16 Uhr im Depot an der Talstraße 2 abgegeben werden, ein Angebot für alle, denen der Sonntag doch nicht so gut passt, um die Kiste zu übergeben.

Alle Infos zur Aktion: www.aachener-tafel.de

(mg)