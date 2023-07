A544-Teilsperrung : Die Aachener Polizei hat Wichtigeres zu tun, als Lkw zu kontrollieren

Seine Leute haben Wichtigeres zu tun, als die Autobahnsperrung zu kontrollieren: Polizeipräsident Dirk Weinspach findet dazu deutliche Worte. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Wie kann man Lastwagen von der A544 fernhalten und gleichzeitig für Autos freie Fahrt schaffen? Für diese Frage wird eine Lösung gesucht. Klar ist: Die Polizei wird da nicht mitmachen.

Die Teilsperrung der A544 Richtung Autobahnkreuz ist seit Montag Realität. Für alles, was rollt. Dabei wäre eine Sperrung für Autos gar nicht nötig, wie die Autobahn GmbH selber eingeräumt hat. Ein Gutachter hat empfohlen, dass alle Fahrzeuge von der maroden Haarbachtalbrücke ferngehalten werden sollen, die schwerer als 7,5 Tonnen sind. Das ist von daher schlüssig, wenn man der Rechnung folgt, die Thomas Ganz als Autobahn-Regionaldirektor aufmacht: „Ein Lkw schädigt ein Bauwerk mehr als 10.000 Autos.“ Eine beeindruckende Formel.

Aber wie schafft man es nun, Lkw und Pkw an den Zufahrten am Europaplatz und an der Auffahrt Rothe Erde zu trennen? Zwecks Lösungsfindung, so hieß es bei einer Pressekonferenz am Freitag, soll es kurzfristig Gespräche mit der Stadt und der Polizei geben. Letzteres kann man sich getrost sparen. Die Polizei denkt nämlich gar nicht daran, sich hier einzuklinken. Kurz gesagt lautet die Antwort auf entsprechende Nachfragen im Aachener Polizeipräsidium: Man habe Wichtigeres zu tun.

Die Anfrage unserer Zeitung war indes bis Montagnachmittag die einzige, die im Präsidium eingegangen ist. Dem Vernehmen nach ist die Autobahn GmbH bis dato diesbezüglich nicht vorstellig geworden. Die Verantwortlichen hätten von Polizeipräsident Dirk Weinspach vermutlich ohnehin dieselbe oder eine ähnliche Antwort bekommen wie unsere Zeitung: „Eine ständige Kontrolle durch Polizeibeamtinnen und -beamte schließe ich aus.“ Und: „Es gibt genügend technische und bauliche Möglichkeiten, um die Auffahrt zur Autobahn zu beschränken“, führt der Polizeipräsident weiter aus und fügt an: „Das ist nicht die originäre Aufgabe der Polizei.“ Diese Lösungen solle man zeitnah angehen.

Zum Thema Wichtigeres zu tun führt der Behördenchef aus: „Alle Polizeibeamtinnen und -beamte, die dort rund um die Uhr Verkehrskontrollen durchführen müssten, würden uns bei der Wahrnehmung unserer Kernaufgaben, zum Beispiel der Strafverfolgung, in der Städteregion fehlen.“ Insoweit würde dann die Polizei dort fehlen, „wo Bürgerinnen und Bürger sie für ihre Sicherheit brauchen“. Weinspach schließt seine Stellungnahme mit der Feststellung: „Das darf nicht sein.“

Autobahn GmbH und Stadt müssen also eine tragfähige Lösung ohne die Polizei finden. Ob das – wenn überhaupt – letztlich mit Pollern, Pförtnertoren oder anderen Aufbauten gelingt, ist offen. Zusammengesetzt hat man sich noch nicht: „Man denkt, plant und spricht. Das macht erstmal jeder für sich, bevor man sich zusammensetzt“, so Stadtsprecherin Jutta Bacher. Wie bereits die Autobahn GmbH ist man bei der Stadt optimistisch, dass es eine solche Lösung geben wird.

Das bezieht sich auch darauf, dass trotz einer solchen baulichen Lösung letztlich Feuerwehr und Rettungskräfte noch durchkommen. Dafür gibt es in Aachen schon ein Beispiel: am Lkw-Durchfahrtsverbot an der Haarener Friedenstraße, wo eine Engstelle Lastern den Schleichweg zur Autobahn versperrt. Nebenan sind Poller eingelassen, die von der Feuerwehr entfernt werden können.