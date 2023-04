Bus und Bahn für 49 Euro : Was Sie zum Verkaufsstart des Deutschlandtickets wissen müssen

Mit Bus und Bahn unterwegs für 49 Euro: Das Deutschlandticket kann seit Montag bestellt werden. Foto: dpa/Marcus Brandt

Aachen/Düren/Heinsberg Mit Bus und Bahn für 49 Euro in ganz Deutschland unterwegs: Seit Montag kann das ab 1. Mai gültige Deutschlandticket bestellt werden. Was Sie zum neuen Ticket wissen müssen.

Am Montag ist der Vorverkauf des 49-Euro-Tickets gestartet. Das Deutschlandticket gilt zwar als Nachfolger des beliebten 9-Euro-Tickets aus dem vergangenen Sommer. Trotzdem ist einiges anders. Was Verbraucherinnen und Verbraucher nun wissen müssen.

Wo und wie kann ich das 49-Euro-Ticket kaufen?

Das Ticket soll ab dem 1. Mai als monatlich kündbares Digitalabo kommen. Abschließen können es Kundinnen und Kunden seit diesem Montag unter anderem über die App und Internetseite der Deutschen Bahn sowie bei den jeweiligen regionalen Verkehrsunternehmen. Kunden aus dem Bereich des Aachener Verkehrsverbundes (AVV) können das Ticket über die Internetseite zur Naveo-App oder klassisch per Bestellantrag vorbestellen. Der Antrag kann ausgedruckt und dann per Post an das zuständige Verkehrsunternehmen geschickt werden, also etwa an die Aseag in der Städteregion Aachen, die Rurtalbahn im Kreis Düren oder die West Verkehr im Kreis Heinsberg. Das Deutschlandticket kann nach Wahl als Handyticket oder auf einer Chipkarte ausgestellt werden.

Ich habe bereits ein Abo. Wie kann ich auf das Deutschlandticket wechseln?

Ein bestehendes Aboticket wird nicht automatisch auf ein Deutschlandticket umgestellt. Wer den Wechsel in das Deutschlandticket wünscht, muss diesen aktiv vornehmen. Ein Wechsel in das Deutschlandticket kann ebenfalls über die Internetseite der Naveo App gestellt werden, also dem gemeinsamen Angebot der regionalen Verkehrsunternehmen. Der AVV bietet auf seiner Internetseite auch Wechselanträge an, die entweder digital ausgefüllt und per Mail oder ausgedruckt auf dem Postweg an das entsprechende Verkehrsunternehmen versendet werden können.

Welche Verkehrsmittel kann ich mit dem Ticket nutzen und welche nicht?

Das Deutschlandticket gilt – wie schon das 9-Euro-Ticket im Sommer 2022 – in allen Bussen und Bahnen des Nah- und Regionalverkehrs. Ausgenommen sind also ICE-, IC- und EC-Züge sowie private Reisebusse. Auch auf Schiffen gilt das Ticket nicht – außer es handelt sich um Verbindungen, die zum öffentlichen Nahverkehr gehören, wie etwa die Fähren in Hamburg oder über den Berliner Wannsee. Im Flixtrain gilt das Ticket wie auch im DB-Fernverkehr nicht. Auch Fahrten im Flixbus sind vom Deutschlandticket nicht abgedeckt.

Für welchen Zeitraum gilt das 49-Euro-Ticket?

Das Deutschlandticket gilt immer für den aktuellen Kalendermonat. Wer sich also erst am 15. Mai für das Ticket entscheidet, muss für den Zeitraum bis 31. Mai die vollen 49 Euro zahlen. Grundsätzlich ist das Deutschlandticket als Abonnement gedacht. Wer nicht kündigt, erhält das Ticket für den nächsten Monat also automatisch. Das Ticket kann aber stets zum Ende jeden Monats gekündigt werden.

Für wen lohnt es sich, das Abo zu wechseln?

Der Abschluss eines 49-Euro-Tickets lohnt vor allem für Pendlerinnen und Pendler im Regionalverkehr zwischen verschiedenen Städten. Das Deutschlandticket würde sie künftig oft einen Bruchteil dessen kosten, was sie bislang für ihr Abo bezahlen müssen. Wer indes vor allem in der eigenen Stadt mit Bus und Bahn unterwegs ist, sollte noch mal nachrechnen.

Besteht die Möglichkeit zur Mitnahme weiterer Personen, von Fahrrädern und Hunden?

Zum Start sei derzeit keine Personen- oder Fahrradmitnahme vorgesehen, heißt es beim AVV. Ob und in welcher Form es in Zukunft Zusatztickets geben werde, sei aktuell in der Diskussion. Heißt auch: Sind im bestehenden Abonnement Mitnahmeregelungen vereinbart, können diese beim Wechsel nicht auf das Deutschlandticket übertragen werden. Kinder können bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres kostenlos mit dem Deutschlandticket mitgenommen werden. Für die Fahrradmitnahme können im AVV Zusatztickets erworben werden. Hunde können in Nordrhein-Westfalen kostenlos mitgenommen werden. In anderen Bundesländern sind die dort geltenden Regelungen zu beachten.

Gilt das Ticket auch für Übergangsbereiche in Belgien oder den Niederlanden?

Auch zu dieser Frage gibt der AVV auf seiner Internetseite Auskunft. Prinzipiell gelte das Deutschlandticket im gesamten Tarifgebiet des AVV innerhalb der Landesgrenze. Perspektivisch solle auch eine digitale Lösung für grenzüberschreitende Fahrten geschaffen werden. Bis diese umgesetzt sei, werde das Deutschlandticket übergangsweise im kleinen Grenzverkehr (Vaals, Kelmis, Sittard und Kerkrade) anerkannt. In Gebieten, in denen es einen Übergangstarif gibt, gilt das Deutschlandticket nur bis zur letzten Haltestelle auf deutschem Gebiet.

Weitere Fragen und Antworten zum Deutschlandticket beantwortet der Aachener Verkehrsverbund unter: avv.de/de/aktuelles/deutschlandticket

