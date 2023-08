Aachen, Düren, Heinsberg : Dickes Abo-Plus im Nahverkehr der Region durch Deutschlandticket

Aachen Fahren wegen des Deutschlandtickets für 49 Euro mehr Menschen mit Bus und Bahn? Im Raum Aachen, Düren und Heinsberg lautet die Antwort eindeutig: Ja! Aber wie groß ist das Plus tatsächlich?

17 Prozent Abonnenten haben die Nahverkehrsunternehmen im Raum Aachen , Düren und Heinsberg in den ersten zwei Monaten nach der Einführung des Deutschlandtickets hinzugewinnen können. Das teilte der Aachener Verkehrsverbund (AVV) nach einer Auswertung der Zahlen von Aseag, WestVerkehr und Rurtalbus mit. Insgesamt haben sich demnach in den Monaten Mai und Juni 63.500 Kundinnen und Kunden für das Ticket zum Preis von 49 Euro entschieden, das deutschlandweit im Nahverkehr gilt. Die Zahlen für Juli lägen noch nicht vor.

Insgesamt seien 43 Prozent der Abonnenten ins Deutschlandticket gewechselt. Das ist weniger, als der AVV erwartet hatte. Denn außer der kleinsten Tarifzone in den Abotarifen in unserer Region sind alle anderen teurer als 49 Euro. Vor der Einführung war deswegen damit gerechnet worden, dass zwei Drittel der Abonnenten in das günstigere neue Angebot „abwandern“.