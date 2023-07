Startup aus Aachen hilft Geflüchteten : Deutsch lernen – online und kostenlos

Die Plattform „Little World“ aus Aachen bringt Sprachpaten und Deutschlernende zusammen – einfach, anonym und kostenlos. Foto: Little World

Aachen Die junge Digitalplattform „Little World“ aus Aachen bringt Deutschsprechende und (fortgeschrittene) Deutschlernende zusammen – gratis. Das ist bundesweit ziemlich einmalig. Aus der Hand des Bundeskanzlers gab es vor kurzem ein Stipendium für die Idee.

Die Welt ist klein, kleiner jedenfalls, als man denkt. „Wir sind uns näher, als wir manchmal glauben“, sagen sie auch bei „Little World“. Neun von zehn Menschen, die nach Deutschland kommen, sprechen Sprachen, die hierzulande kaum jemand beherrscht: Hindi oder Ukrainisch, Bahasa, das in Indonesien gesprochen wird, oder Amharisch, Muttersprache vieler Menschen aus Äthiopien, die in Deutschland eine Zukunft oder eine Zuflucht gesucht haben. Was das Deutschlernen in sogenannten Sprachtandems praktisch unmöglich macht. Bei dieser Idee sprechen zwei Menschen mit unterschiedlicher Muttersprache miteinander und lernen so voneinander. Das funktioniert für die meisten Zuwanderer jedoch nicht. Hier will „Little World“ ein Alternative bieten. „Wir bringen Menschen aller Generationen und Kulturen in Kontakt, indem wir eine Community aufbauen und einen sicheren Raum für offene Gespräche bieten“, heißt es auf der Homepage der Aachener Jungunternehmer.

Die Sprache ist der Schlüssel für eine gelungene Integration, weiß auch Oliver Berlin. „Viele Zuwanderer leben in ihrer eigenen Sprachblase“, sagt der 29-jährige CEO und Mitgründer der Plattform, „und damit fehlt ihnen der Anschluss an die Aufnahmegesellschaft.“ Zusammen mit Tim Schupp (24) hat er „Little World“ im September 2022 ins Leben gerufen. Julian Steinsberger-Dührsen (30) war von Anbeginn dabei und hilft als Ehrenamtler beim Programmieren. Parallel war Sean Blundell (29) aus Berlin mit einer ähnlichen Idee namens „Mitein“ am Start und meldete sich – „wir wussten nichts voneinander.“ Einen Monat später taten sich beide Initiativen zusammen. Inzwischen gehören elf Frauen und Männer zur Crew. Strenggenommen sind sie zu zwölft, wenn man Picky dazu nimmt. Denn mit dem Bürohund leistet sich das Team auch einen Feel-Good-Manager auf vier Pfoten. Noch sind die Gründer im Collective Incubator an der Jülicher Straße in Aachen zu Hause, suchen aber nach neuen Büroräumen.

Auf dem Land – und oft zu weit weg

Warum ist ein Angebot wie „Little World“ sinnvoll, wo es doch eine Fülle an Sprachkursen gibt? Oliver Berlin sagt, man sehe sich nicht als Konkurrenz, sondern als Ergänzung. Mehr als 10.000 Gemeinden in Deutschland liegen auf dem Land. „Gerade dort ist es vielen allein schon wegen schlechter ÖPNV-Verbindungen und langer Anfahrtswege unmöglich, regelmäßig zum Sprachunterricht in die nächstgrößere Stadt zu kommen.“ Oft sind zudem die Wartelisten lang, manche warten bis zu 13 Monate, und Lernen in einer Gruppe ist nachweislich weit weniger effektiv als ein 1:1-Training. Von den Kosten einmal abgesehen. „Eine Stunde mit einem Tutor kann leicht bis zu 50 Euro kosten“ – gerade für Geflüchtete nicht zu bezahlen.

Aber auch für die Sprachpaten bietet die Plattform Vorteile. Sie plaudern von zu Hause aus mit ihren Partnern („Bewege was, ohne dich bewegen zu müssen“) und sind flexibel, bestimmen selbst, wann und wie lange sie Zeit haben. „Seit längerem geht der Trend zum weniger zeitaufwendigen Ehrenamt“, sagt Oliver Berlin. „Menschen suchen immer mehr Flexibilität neben Beruf und Familie.“

Durch Corona und Homeoffice sind Videotelefonate und -konferenzen längst Alltag geworden. Genau hier setzt auch „Little World“ an. Am Anfang steht eine kurze Onlineumfrage. In wenigen Minuten kann man seine Wünsche und Interessen äußern, damit ein geeigneter Gesprächspartner gefunden werden kann. Ein Algorithmus sucht nach passenden „Matches“, das Team trifft die letzte Entscheidung, und dann kann’s auch schon losgehen – per Telefon oder eben per integrierter Videotelefonie. Für die Tutoren gibt es einen Gesprächsleitfaden. Aber über was man spricht, wie oft und wie lange, ist beiden selbst überlassen. „Schon 30 Minuten in der Woche reichen aus und machen die Welt zu einem freundlicheren Ort“, sagt Oliver Berlin. Den Ehrenamtlern steht das Team jederzeit für Tipps und Hilfestellung zur Verfügung. Noch ist das Angebot nur browserbasiert – man geht als Interessent oder Sprachpate auf die Seite little-world.com, um sich zu registrieren. Eine App ist aber in Vorbereitung.

2200 Paten und Geflüchtete haben sich inzwischen registriert – und täglich kommen neue hinzu. Ziel ist es, bis Ende des Jahres feste Gesprächspartner für 4000 Zugewanderte zu finden. Berlin ist zu zuversichtlich, dass das klappt. Bis September 2025 sollen es 25.000 werden – mindestens. Ideen, wie die Lernplattform auch inhaltlich wachsen soll, hat das Team eine Menge. Demnächst werden ein KI-gestütztes Übersetzungstool und Fragekarten zur Verfügung stehen, vielleicht auch ein Punktesystem, das für die ehrenamtlichen Sprachdozenten kleine Belohnungen verspricht.

Warum auch der Staat profitiert

Unter den Zuwanderern wissen inzwischen viele von „Little World“: „Das verbreitet sich anscheinend von allein“, sagt Oliver Berlin. Auf der anderen Seite versucht das Team, über Social Media und die Kommunen als Träger der Flüchtlingshilfe bekannter zu werden. Zumindest der Bundeskanzler kennt mittlerweile die Aachener Jungunternehmer, denn die Plattform gehörte in diesem Jahr zu den Top 25 der „Start Social“-Stipendiaten, die von Olaf Scholz Mitte Juni ausgezeichnet wurden. Diese Initiative hilft Helfern beim Helfen, bietet Coachings an, unterstützt den Aufbau von Netzwerken oder gibt Tipps für die Öffentlichkeitsarbeit.

Die Nutzung der Plattform ist für alle Beteiligten anonym, leicht zugänglich und kostenlos. Kostenlos? Wie finanziert sich ein Start-up ohne Gebühren? Um sich nun ein Gehalt zahlen zu können, wirbt das Team derzeit 48.000 Euro als notwendigen Eigenanteil für eine bewilligte zweijährige Förderung ein, ein Gutteil der Summe haben sie schon über Spenden, bislang überwiegend von Freunden, Familie und Selbstgespartem, zusammen. Mittelfristig setzt man auf die Förderung über Kommunen und den Bund – denn auf Dauer kann auch ein gemeinnütziges Start-up nicht von Luft alleine leben. Beide Seiten könnten davon profitieren, glaubt Oliver Berlin. „Der Staat investiert schließlich Milliarden in die Flüchtlingsarbeit“. Angebote wie „Little World“ könnten helfen, die Abwanderungsraten von Zugewanderten allgemein zu senken und einen Beitrag zu einer besseren Willkommenskultur zu leisten. „Davon profitiert am Ende auch die Wirtschaft, die dringend ausländische Fachkräfte benötigt.“