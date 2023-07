Engpass an der Bastei : Der zusätzliche Radfahrstreifen neben der Protected Bike Lane

Der Radweg am Anfang der Ludwigsallee musste auf einem Teilstück in die Fahrbahn verlegt werden, um Platz für die Baustelle zu schaffen. Foto: MHA/Albrecht Peltzer

Aachen An der Bastei kommt es in den nächsten Monaten zu einem Engpass. Wegen einer Baustelle muss der Radfahrstreifen in die Fahrbahn verlegt werden.

Auf der Ludwigsallee unmittelbar hinter der Kreuzung Bastei kann es in den nächsten Wochen zu Behinderungen kommen. Der Grund: Auf der rechten Seite der Fahrspur Richtung Ponttor ist auf einem Teilstück (bis zur Einmündung Salvatorstraße) ein provisorischer Radweg angelegt worden. Der Grund: In diesem Bereich muss Platz geschaffen werden für die Abrissabeiten an der Bastei. Radweg und Protected Bike Lane sind vorübergehend für Radfahrer und Fußgänger nicht nutzbar.

„Der temporär neu eingerichtete Radweg mit Leitbaken ist Bestandteil der Verkehrsführung während der Abrissarbeiten an der Bastei“, bestätigte Stefan Herrmann vom städtischen Presseamt auf Anfrage unserer Zeitung.

Ein Bild, das bald nur noch Archiv-Charakter hat: Die Bastei wird in den kommenden Wochen durch einen Neubau ersetzt. Foto: Andreas Steindl

Der eigentliche Premiumradweg sei währenddessen wegen eines Bauzauns nicht nutzbar. Weiter stehe sowohl der obere als auch der untere Gehweg während der Baumaßnahme für Fußgänger nicht zur Verfügung. Sie werden an der Kreuzung Ludwigsallee/Krefelder Straße mittels der vorhandenen Ampel auf das Mittelstück der Ludwigsallee geleitet, wo sie dann den Gehweg neben den Grünflächen nutzen sollen. Nach der Baustelleneinrichtung werden die Fußgänger durch eine mobile Ampel wieder auf die richtige Straßenseite geleitet. „Alle motorisierten Fahrzeuge werden an der Baustelle einspurig vorbei geleitet“, so Herrmann.

Wie berichtet, soll die ehemalige Bastei einem Neubau weichen. Neun Jahre hat das exponierte, mehr als 100 Jahre alte Gebäude am Fuß des Salvatorbergs leer gestanden. Zuletzt war dort das Theater K beheimatet. Seit 2014 stand die Bastei leer und gammelte zusehends vor sich hin.

Das soll sich jetzt ändern. Der Mönchengladbacher Projektentwickler Besch Immobilien will auf dem Eckgrundstück bis Ende kommenden Jahres Appartements errichten.

Teile des Altbaus mit seiner prägnanten Fassadengestaltung und dem exponierten Rundgang im vorderen Bereich sollen nach dem Konzept des Düsseldorfer Planungsbüros Oberdörfer-Meurer erhalten bleiben, hatte Investor Phillip Besch im März auf Anfrage unserer Zeitung betont.

Der sechsgeschossige Neubau soll auf insgesamt 910 Quadratmetern Platz für 23 Mietwohnungen mit 29 bis 77 Quadratmetern Fläche bieten. Unterm Flachdach, das dem Höhenniveau der umliegenden Gebäude angepasst ist, entsteht ein Staffelgeschoss mit zwei Penthouse-Wohnungen. Hinter dem Vorbau werden auf dem 573 Quadratmeter umfassenden Grundstück kleine Gärten für die Wohnungen im Erdgeschoss angelegt. Im Innenhof sollen zwei Loftwohnungen platziert werden. Die Baukosten sind laut Besch mit 4,1 Millionen Euro veranschlagt.

(alp)