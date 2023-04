Peinliche Posse : Der „Wiese“ am Büchel fehlt der Rasen

Matschwüste: Der Büchel-Wiese fehlt viel Gras. Das hat Gründe. Foto: Andreas Schmitter

Aachen Nach dem Abriss des Parkhauses fließen Millionen Euro in das Projekt „Wiese“ am Büchel. Doch der Wiese fehlt Rasen. Daran wird sich so schnell nichts ändern. Warum?

Die Kanadagans reckt den Hals, dreht putzig den Schnabelkopf, schaut vielleicht etwas verwundert – und stakst stur durch den Schlamm. Das Federvieh aus der Familie der Entenvögel ist an diesem Vormittag das einzige Lebewesen, das auf dem Büchel-Areal in Aachen die eingezäunte „Wiese“, so heißt das Projekt nach dem Parkhaus-Abriss, betreten darf. Sie stampft durch Schlamm. Der Wiese fehlt Rasen. Warum?

Das findet auch der Geschäftsführer der Städtischen Entwicklungsgesellschaft Aachen (Sega), Christoph Vogt, zuständig für die Belebung und Fortentwicklung des Büchels, alles andere als schön. Ein Vorhaben „Wiese“, dem der Rasen fehlt – das wirkt irgendwie peinlich. Und daran wird sich auch so schnell nichts ändern. Was nicht nur hässlich, sondern auch planerisch problematisch wird. Denn in wenigen Tagen starten hier die ersten Veranstaltungen der „ZwischenZeit“. Die Veranstaltungsserie soll das urbane Areal bunt – und grün – beleben. Bis dann irgendwann in den kommenden Jahren am Rande einzelne Gebäude wachsen. Der erste Food-Markt „ZwischenMahlzeit“ ist für Freitag, 14. April, anberaumt. Am 6. Mai folgt ein großes Inklusionsfest, am 12. Mai die offizielle Eröffnung „ZwischenFest“.

Etliche Events stehen auf den 5000 Quadratmetern an, teils auf etlichen Hundert Quadratmetern Wiese. Ob dann Rasen an der Straße grünt, ist unklar. Manche sagen: unwahrscheinlich. Derzeit sind nur die hinteren Areale Richtung Antonius- und Mefferdatisstraße rund um den feinen Sandplatz zart angegrünt. „Hier haben wir bereits im November eine spezielle Blühwiesen-Saat der RWTH ausgebracht“, erklärt Vogt. Die ist neben dem kleinen Kinderspielplatz besonders anziehend für Insekten. Auch dort ist der Boden nach starken Regenfällen tief und schlammig, aber weit weniger als in den geplanten Rasenflächen vorne Richtung Straße.

Hier wächst gar nichts. Was nicht verwunderlich ist. „Hier wurde noch gar kein Rasen gesät“, bestätigt Vogt. Das liegt am Aachener Wetter und an den besonderen Umständen im Boden mehrere Meter unter dem ehemaligen Parkhaus. „Oberhalb der Bodenplatte befinden sich mehrere Schichten, Rollkies-Schicht, Filterschicht, darauf Bergkies. Nach unten kann das Regenwasser wegen der alten Parkhausbodenplatte, die vom Abriss unberührt bleiben musste, nicht abfließen. Jetzt staut sich das Wasser, auch ganz oben im eigens aufgebrachten Erdreich“, erläutert Vogt. Die Folge: weitere Verzögerungen, die sich seit dem Abrissbeginn des maroden Parkhausbetons vor zwei Jahren aneinander reihen.

Auch zwei speziell wegen dieser Entwässerungs-Problematik eingebaute Schächte mit Pumpen lösen das Problem im Untergrund nicht. Der Boden speichert Unmengen Wasser, das nicht abfließt. Die Erdoberfläche ist triefend nasser Schlamm. Man versinkt neben großen Pfützen bis zum Knöchel.

„Der Boden ist noch viel zu nass, viel zu wassergesättigt. Ich muss, um ein Saatbett herzustellen, eine Krümelstruktur bilden können“, bestätigt Landschaftsbauer Rainer Klocke vor Ort. Er prüft den Zustand der Problemfläche fast täglich, steht quasi in den Startlöchern – aber die sind voller Matschbrühe. Sein Plan: Auflockern, fein planieren, einsähen. „Es kommt aufs Wetter an“, betont er. Erst nach einer Woche gutem, warmem Wetter könne begonnen werden. Nach weiteren drei Wochen würden die Pflänzchen dann zart grün sprießen; frühestens nach sechs Wochen wäre der Rasen – anders als in den hinteren Quadraten keine Blühwiese – begehbar.

Die Fertigstellung wäre demnach bei idealem Verlauf gegen Ende Mai, nach dem Karlspreis. Es kann aber auch noch länger dauern. Und Klocke warnt auch schon vor: „Wenn der Rasen dann so intensiv begangen und genutzt wird wie im Elisengarten, wird es schwierig.“

Noch schwieriger ist aktuell die Wetterprognose: „Es sieht leider nicht so aus, als hätten wir jetzt nur trockene Tage vor uns. Das wird die Sache weiter verzögern“, erklärt der Landschaftsprofi. „Wir können nicht zaubern“, bedauert auch Vogt. Wieso verlegt man nicht einfach Rollrasen? „Weil das um ein Vielfaches teurer wäre, wir haben das geprüft. Außerdem entspricht Rollrasen nicht den Nachhaltigkeitskriterien, die wir hier am Büchel zugrunde legen“, erläutert der Sega-Chef.

„Hier wächst eine Wiese“: Die Kanadagans, die Feuchtgebiete bevorzugt, fühlt sich augenscheinlich am Büchel wohl. Foto: Robert Esser

Sicherheitshalber hat Vogt bereits Kontakt zu den Veranstaltern des „FutureLab Festivals“ aufgenommen. Das soll auf der „Wiese“ vom 2. bis 4. Juni mit Musik, Kino, Workshops und vielen Experimenten über die Bühne gehen. Möglicherweise muss am „Platz für Demokratie“ über ein alternatives Konzept nachgedacht werden – was aber das Festival selbst ausdrücklich nicht in Frage stellt. „Wir sind ungeduldig, wollen loslegen“, sagt Vogt.