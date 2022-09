Neuer Bebauungsplan : Der Westpark in Aachen soll Grün- und Erholungsfläche bleiben

Aachen Mit einem neuen Bebauungsplan sollen der Westpark in seinem Bestand gesichert und einige Bauprojekte ermöglicht werden.

Mit dem Bebauungsplan „Westpark/Gartenstraße“ sollen mehrere städtebauliche Ziele erreicht werden: die Sicherung des Westparks als Grün- und Erholungsfläche, die weitestgehende Freihaltung des Parks von Bebauung, die Errichtung eines maximal zweigeschossigen Neubaus für eine Kita und AWO-Geschäftsstelle an der Gartenstraße sowie das Schließen des Blockrandes an der Lochnerstraße, Ecke Gartenstraße durch mehrgeschossige Wohnbebauung. Zudem soll die klimatisch wichtige Funktion des Westparks bei all dem berücksichtigt werden, teilte das städtische Presseamt jetzt mit

Die Kita an der Lochnerstraße 60 wird, wenn die neue Kita in der Franzstraße fertiggestellt ist, nicht mehr benötigt. Aufgrund der Lage in der Aachener Innenstadt mit allen notwendigen Infrastruktureinrichtungen ist es aus Sicht der Verwaltung sinnvoll, an der Lochnerstraße in Zukunft Wohnungsbau zu ermöglichen. Insbesondere in der Innenstadt herrsche eine große Nachfrage nach Wohnraum in unterschiedlichen Wohnungsgrößen, heißt es.