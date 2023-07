Bahnhofscafé am Raerener Stellwerk : Der wallonische Herr der 200 Biere

Marc Vandenrul betreibt seit fünf Jahren das Bahnhofscafé im belgischen Raeren an der Vennbahn. Foto: MHA/Harald Krömer

Raeren Als der Vennbahnradweg vor zehn Jahren eröffnet wurde, hatte Marc Vandenrul nur Madagaskar im Sinn. Warum er trotzdem der Herr der 200 Biere am alten Stellwerk im belgischen Raeren wurde.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Henry Hübner und Andrea Zuleger

Hier gibt es die belgischen Klassiker: Leffe, Valdieu, Chouffe, Grimbergen, Orval, Duvel, aber auch ein regionales Bier wie das Lütticher „Curtius“ oder das niederländische Trappistenbier „La Trappe“, das Vandenruls Favorit ist. Es gibt alkoholfreie und glutenfreie Varianten, braune Starkbiere und weiße Hefebiere. Es gibt Leichtes mit 2 Prozent und „echte Killer“ von 11 Prozent. Als Radwanderer sollte man vor allem mit Letzteren vorsichtig sein: Marc Vandenrul hat schon einige – vornehmlich Männer – gesehen, die ihr Rad schieben mussten. Manche schafften noch nicht mal mehr das.

Bierkenner wird es grausen, wenn sie in Schrank Nummer 4 schauen: Mango-Bier oder Gerstensaft mit Kokosgeschmack, gar Schokoladenbier hat Marc Vandenrul hier im „Giftschrank“ stehen. Und natürlich darf bei den fruchtigen Noten das „Kriek“ nicht fehlen, Kriek bedeutet Kirsche auf Flämisch und schmeckt nach einer Mischung aus Sauerkirsche und Hustensaft. Unmöglich zu sagen, ob das süffig oder grauenhaft ist. Am Raerener Stellwerk wird es gern mit Eiswürfeln serviert, was bei einigen sowieso als Frevel gilt.

Ein Blick in den echten Waggon der Bahn: Hier kann man auch im Winter sitzen. Foto: MHA/Harald Krömer

Aber was man tun sollte oder nicht, was man trinken sollte oder nicht, darauf gibt Marc Vandenrul wenig. In Bierdingen und anderen ist er bekennender Freigeist. Er muss sein eigener Herr sein: „Nicht für 1000 Euro würde ich angestellt arbeiten wollen. Pro Stunde!“, sagt er und lacht. Seit fünf Jahren also nicht mehr Madagaskar, sondern der Balkon von Raeren. So nannte der frühere Bürgermeister Hans-Dieter Laschet die exponierte Stelle über den Hügeln des belgischen Örtchens, von wo man, den Vennbahnweg im Rücken, bis Eupen, Kelmis und Aachen schauen kann. „An Silvester eine Traumstelle“, sagt Marc Vandenrul, dann ist es dort fast besser, als auf Madagaskar zu sitzen. Aber eben nur fast. „Würde jetzt ein Hubschrauber hier landen, und mich ausfliegen, ich würde einsteigen“, sagt er.

Für die Raerener und alle, die auf dem Vennbahnradweg radeln oder wandern, ist ein kleines Glück, dass der fast 54-jährige Junggeselle, der optisch und mimisch ein bisschen was von Lucky Luke hat, den Standort übernommen hat. Ein Beispiel aus der Corona-Zeit: Er durfte sein Café nicht öffnen und nichts verkaufen, also hat er kurzerhand neben dem Radweg eine Bierzeltgarnitur aufgestellt und Wasser, Saft, Limo und Cola verschenkt. Jeder, der vorbeikam, durfte sich bedienen.

Aber wie ist der gebürtige Vervierser hierher gekommen? Nicht mit einem langen Plan! Begonnen hat Marcs Reise mit einem erfolgreich absolvierten Abitur. Damals wollte er noch Seemann werden, heuerte bei der Marine an, machte die Ausbildung beim Militär, konnte aber nicht bleiben „Das war eine andere Zeit“, sagt Vandenrul dazu nur. Schließlich übernahm er den Getränkehandel seines Vaters in Dolhain in der Nähe von Verviers, bis er nach zehn Jahren keine Lust mehr hatte. Es folgte eine abenteuerliche Reihe von Selbstständigkeiten: Er wurde Spediteur, gründete eine Immobilienfirma, baute Lagerhallen. Als ihm einer seiner Mitarbeiter in der Speditionsfirma anbot, in dessen Heimat Madagaskar einen Neuanfang zu versuchen, hat er nicht gezögert: „Der Plan war, dort ein Hotel aufzubauen.“ Als 2018 nach vier Jahren das Geld knapp wurde, musste er zurückkommen, auch wenn ein Teil seines Herzens dortgeblieben ist.

Zu Hause hörte er über eine Freundin aus Raeren, dass die Gemeinde Raeren für das Café am Stellwerk einen Pächter sucht. „Da habe ich zugegriffen, auch wenn ich für manche Raerener gewöhnungsbedürftig war. Ich bin schließlich ein ‚Welsch‘, wie man hier die Wallonen nennt“, lacht Vandenrul. Durch seine offene Art haben sich die Bedenken schnell aufgelöst: Vandenrul spricht die drei Landessprachen fließend, daneben Englisch und ein wenig Spanisch, und legt Wert darauf, dass er in jeder europäischen Sprache zumindest das Wort „Prost“ kennt. Zuletzt hat er einen Finnen mit einem „Kippis“ überrascht.

Vom Café allein kann Marc Vandenrul nicht leben: Er betreibt es in seiner Freizeit und ist ansonsten als Subunternehmer in der Baubranche zwischen Monschau und den belgischen Ardennen unterwegs, repariert Aufzüge oder steigt auch mal in einen Kanal hinab: „Ich bin für nichts ein Spezialist, kann aber vieles“, sagt er. Hauptsache ist, er bleibt autonom.

Ein bisschen Autonomie erwartet er auch von den Gästen in Raeren: Sie wählen ein Bier am Kühlschrank aus, bezahlen es an der Theke, nehmen sich eines der typisch belgischen Biergläser und setzen sich auf einen der inzwischen 400 Plätze im oder auf dem Waggon oder der Terrasse. Zur Gastpflicht gehört es auch, das eigene Glas und die eigene Flasche in Kisten zu sortieren. Ein System, dass es Vandenrul erlaubt, an starken Wochenenden viele Gäste gleichzeitig zu bewirten.

Infos Im Juli und August täglich geöffnet Das Café Pavillon am Stellwerk in Raeren, Langenbend 49, Raeren, ist am Wochenende und feiertags von 11 bis mindestens 18 Uhr geöffnet. Manchmal geht der Verkauf am Abend auch bis 22 Uhr oder länger, wenn Gäste da sind. Im Juli und August ist täglich geöffnet. Der Vennbahnradweg wurde vor zehn Jahren, im September 2013, eröffnet.

Ansonsten ist das Ambiente so simpel wie schön: Eine große Terrasse, ein paar Schirme, die Bahngleise davor, daneben das restaurierte Stellwerk, ein ausrangierter Waggon der Belgischen Bahn in grüner Originalfarbe, in dem man auch im Winter ein Bier trinken kann, eine Rad-Service-Station: Fertig ist der Hotspot des Dorfes. Marc Vandenrul ist kein Freund von Schnickschnack: Statt Blümchen auf den Tischen lieber blühendes Wildkraut im Gleisbett, statt Service lieber Arbeitsteilung. Statt Kochkunst etwas Kuchen, Frikadelle, ein paar Chips oder die obligatorischen Nüsschen, die es zu jedem Bier dazu gibt.

Viel freie Zeit bleibt nicht, sieben Tage die Woche arbeitet er. Vielleicht ein Grund für sein Singleleben. Denn womöglich noch schöner als Madagaskar wäre es für Marc Vandenrul, wenn er eine Frau an seiner Seite hätte – wir dürfen das ausdrücklich schreiben! So klar wie sein Bierbudenkonzept ist auch sein Beziehungsmodell: Samstags würde er sich den ganzen Tag Zeit nehmen, sonntags aber nie, denn er hasst Sonntagskaffee mit Kuchen und „womöglich noch mit Schwiegermutter am gedeckten Tisch“.