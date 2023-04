Eine Flüchtlingsgeschichte aus Aachen : Der Vormund ist weg, der Freund bleibt

Gute Freunde: Yohannes Tesfabrhan (mit Gesellenbrief) und Hermann-Josef Ehlen. Foto: Heike Lachmann

Aachen Was verbindet einen jungen Mann aus Eritrea und einen Ruheständler aus Aachen? Yohannes Tesfabrhan und Hermann-Josef Ehlen erzählen ihre gemeinsame Geschichte.

Yohannes Tesfabrhan hat in seinem jungen Leben schon viel geschafft: Die Schule mit Erfolg und dem Realschulzeugnis abgeschlossen, eine Ausbildung absolviert. Jetzt hat der 24-Jährige den Gesellenbrief als Kraftfahrzeugmechatroniker in der Tasche. Und das alles in einem Land, das nicht sein Heimatland ist, in einer Sprache, die nicht seine Muttersprache ist. Und ohne Familie, die ihn unterstützt. Nur gut, dass er vor Jahren in Hermann-Josef Ehlen aus Aachen einen Vormund und Freund gefunden hat, der ihn nach Kräften unterstützt und auch manchen Kampf für ihn ausgefochten hat.

Als die beiden sich kennenlernten, war Yohannes Tesfabrhan gerade mal 15 Jahre alt. Ganz allein war er nach Deutschland geflüchtet, über den Sudan und Libyen nach Italien, durch die Wüste und im Flüchtlingsboot übers Mittelmeer. 2015, als so viele Geflüchtete nach Deutschland kamen, da wollte auch Hermann-Josef Ehlen einen Beitrag zur Hilfe leisten. Er ließ sich zum ehrenamtlichen Vormund ausbilden und übernahm schließlich die Verantwortung für den Jugendlichen aus Afrika.

Gleich beim ersten Kennenlernen erfuhr Ehlen, wo seinen jungen Schützling der Schuh besonders drückte. „Ich will zur Schule, hat Yohannes immer wieder gesagt“, erinnert er sich. Denn tatsächlich: Seit acht Monaten war der junge Flüchtling schon in Aachen, aber einen Schulplatz gab es für ihn immer noch nicht. So dramatisch war die Situation damals. Sein Vormund hat dann sehr energisch dafür gesorgt, dass der 15-Jähige endlich zur Schule gehen konnte. „Er war ja schließlich schulpflichtig“, sagt Ehlen.

Er hat sich zum Beispiel auch darum gekümmert, dass der Jugendliche vernünftig untergebracht war, und hat mit ihm Behördengänge erledigt. „Als Vormund übernimmt man Verantwortung wie für die eigenen Kinder“, sagt der 72-Jährige rückblickend. „Und dann kümmert man sich auch wie um ein eigenes Kind.“

Natürlich ist nicht immer alles glatt gelaufen. War ja schließlich alles neu für den jungen Mann. Aber Yohannes Tesfabrhan hat seinen Weg gemacht. Er hat auf den Realschulabschluss hingearbeitet, erst am Berufskolleg in Alsdorf, dann an der Volkshochschule in Aachen. Hat Praktika absolviert und schließlich im Autohaus Iberia an der Debyestraße in Aachen einen Ausbildungsplatz bekommen.

Und jetzt kann er stolz sein Abschlusszeugnis und den Gesellenbrief vorweisen. „Mit Autos arbeiten, das war immer mein Traum“, gesteht er. Sein Ausbildungsbetrieb hat ihn nach der Lehre gerne übernommen. „Dieser Werdegang ist eine Erfolgsgeschichte“, stellt sein früherer Vormund fest, „auch eine Erfolgsgeschichte für uns alle.“ Schließlich werden Fachkräfte dringend gebraucht, im ganzen Land und auch in Aachen.

Mit einem Freund, ebenfalls aus Eritrea und mittlerweile ebenfalls mit abgeschlossener Handwerksausbildung als Elektroniker, lebt Yohannes Tesfabrhan mittlerweile in einer Wohngemeinschaft. Für seine neue Heimat Deutschland hat er eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis erhalten. Und er möchte auch gerne die deutsche Staatsangehörigkeit annehmen. Mit seinem früheren Vormund und dessen Familie ist er weiterhin eng verbunden. Werden Familienfeste gefeiert, dann ist selbstverständlich auch der junge Mann aus Eritrea dabei.

Hermann-Josef Ehlen ist studierter Sozialpädagoge und hat in seinem beruflichen Leben viel mit jungen Menschen gearbeitet. Dem Berufswunsch seines Mündels, Kfz-Mechatroniker zu werden, stand er anfangs eher skeptisch gegenüber, das gibt er ehrlich zu. „Ich hab gedacht, das schafft er nicht.“ Yohannes Tesfabrhan hat ihn mit viel Fleiß eines Besseren belehrt. „Heute würde ich jedem Jugendlichen sagen: Mach das, woran du Spaß hast“, sagt Ehlen. Auch er hat dazugelernt in den vergangenen Jahren.