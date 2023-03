Alemannia Aachen : Der „verlorene Sohn“ ist wieder da

Heimkehrer: Nils Winter wird in der nächsten Saison wieder am Tivoli jubeln. Foto: Jérôme Gras

Aachen Das nächste Comeback bei der Alemannia: Mit Vorfreude kehrt ein Außenverteidiger zurück an den Tivoli.

Alemannias Rückhol-Wochen gehen weiter. Bastian Müller ist ebenso wieder da wie Robin Afamefuna, der in seiner Jugend in Aachen kickte. Auch das Comeback von Sasa Strujic nach fast zehn Jahren ist bereits verkündet.

Und auf der gegenüberliegenden Abwehrseite wird in der nächsten Saison ein alter Bekannter wieder verteidigen. Nils Winter kehrt ebenfalls zurück. Der umworbene Ex-Kapitän hat sich für Alemannia Aachen entschieden. Und wer mit dem rechten Verteidiger in diesen Tagen spricht, spürt seine Vorfreude. „Ich habe unfassbar großen Bock auf das Projekt“, sagt er.

Das ausgerufene Projekt heißt: Alemannia will in der kommenden Spielzeit um den Aufstieg mitspielen. Dafür werden gerade ein paar Ex-Spieler an den Standort zurückgeholt. „Qualität ist der Maßstab“, sagt Heimkehrer Winter. „Es kommen Spieler zurück, die sich an anderen Orten bewiesen haben, die alle hungrig sind und Persönlichkeit haben.“

Für die Aachener ist die Heimkehr auch ein kleiner Coup, Winter war auch bei anderen Klubs begehrt. „Er ist ein dynamischer Spieler mit viel Drang nach vorne. Nils hat bei uns in der Vergangenheit auch im jungen Alter schon Führungsqualitäten bewiesen“, sagt Alemannias Sportdirektor Sascha Eller. „Wir waren immer wieder im Austausch, umso glücklicher bin ich, dass Nils ab dem Sommer wieder bei der Alemannia spielt.“

2018 zog der damalige Kapitän von Aachen aus weiter, Elversberg und Oberhausen waren die Stationen. Was hat der aktuelle Nils Winter, was der damalige Nils Winter noch nicht hatte? „Ich bin torgefährlicher geworden, bereite mehr vor“, sagt der Neuzugang. Da kommen Erinnerungen an sein letztes Spiel im Alemannia-Trikot im Mai 2018 auf.

Winters Finale war Alemannias Pokalfinale gegen Viktoria Köln. Das Spiel ging in die Verlängerung, 99. Minute, der rechte Verteidiger bekam die doppelte Chance, den Außenseiter in Führung zu bringen. Er scheiterte an Kölns Keeper, am Ende setzte sich der Favorit dann mit 2:0 eher glücklich durch. Der verhinderte Torschütze Winter schlich traurig vom Feld.

Alemannia bekam seine Tor-Entwicklung gleich in den ersten Minuten der aktuellen Spielzeit zu spüren. Die Saison war etwa 130 Sekunden alt, da schoss Winter seine Oberhausener gegen den Ex-Klub in Führung.

Nun wärmt er die Liebe zu seinem Ex-Klub wieder auf. In den letzten Jahren war er regelmäßig am Tivoli, wenn er seine Patenkinder in Aachen besuchte. „Von außen bekommt man noch einmal einen anderen Blick auf die Energie des Vereins“, sagt der Heimkehrer.

Die Mutter ist Alemannia-Fan