Ampelausfall : Der Verkehr fließt wieder am Hansemannplatz

Der Verkehr fließt wieder am Hansemannplatz

Es staute sich am Freitagnachmittag rund um den Hansemannplatz. Die Polizei regelte den Verkehr, bis die Ampel wieder funktionierte. Foto: MHA/Harald Krömer/Harald Krömer

Update Aachen Die Lichtzeichenanlage am Hansemannplatz war am Freitagnachmittag immer wieder ausgefallen. Die Polizei regelte den Verkehr.

Die Ampelanlage am Hansemannplatz in Aachen – Hauptverkehrspunkt zwischen Heinrichs- und Monheimsallee sowie Jülicher und Peterstraße – funktioniert wieder ordnungsgemäß. Am Freitag war die Lichtzeichenanlage immer wieder ausgefallen.