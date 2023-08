Alemannias zweites Heimspiel : Der Trainer und sein Team freuen sich auf die Fohlen und die Fans

Info

Kleine Info am Rande für jene, die mit dem Auto anreisen: Die Stadt Aachen wird auch bei diesem Spiel wieder das große Bewohnerschutzkonzept aufziehen. So werden die Straßen Am Tivoli, Am Weberhof, Emmastraße, Soerser Au und Soerser Tal als ein Bereich (mit der Einlassschleuse Emmastraße, Ecke Merowingerstraße), die Straßen Am Wolf und Karolingerstraße (mit der Einlassschleuse Karolingerstraße , Ecke Soerser Weg) sowie die Straßen Alkuinstraße, Eginhardstraße und Normannenstraße (mit der Einlassschleuse Alkuinstraße, Ecke Passstraße) eingerichtet. Diese Schleusen werden in der Regel durch Personal des Ordnungsamtes und der Verkehrskadetten besetzt.

Zusätzlich wird der Soerser Weg zwischen Merowingerstraße und Eulersweg in zwei Sackgassen mit einer Vollsperrung in Höhe der Zufahrt Am Sportpark Soers angelegt. Die Sperren werden in der Regel durch die Verkehrskadetten rund vier Stunden vor Spielbeginn eingerichtet.