Kostenpflichtiger Inhalt: Aachener Stadtentwicklung : Der Theaterplatz gewinnt ein komplett neues Profil

Sieben Häuser abgerissen oder entkernt: das Gebäude-Ensemble am Theaterplatz. Foto: Andreas Steindl

Aachen Am Motel One entsteht gerade die Fassade. Davor startet ein für Aachen einzigartiges „Co-Living-Projekt“ namens „Poha House“. Damit wächst das Multi-Millionen-Euro-Ensemble auf rund 18.000 Quadratmetern am Theaterplatz weiter.