Umstellung auf Deutschlandticket : Der Selbstversuch mit Schülerticket in Aachen endet in einer Odyssee

Vom Schüler- zum Deutschlandticket: Die Umstellung kann Tücken haben, wie ein Selbstversuch zeigt. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen 20.000 School&Fun-Tickets werden in der Städteregion in Deutschlandtickets umgewandelt. Besser gesagt: Man muss sie selber umwandeln. Das ist bisweilen offenbar leichter gesagt als getan. Ein Selbstversuch, der in eine Odyssee mündet.

„Einfach fahren!“ So steht es auf der Schülerfahrkarte meiner Tochter, die heutzutage ein Stück Plastik mit integriertem Speicherchip ist. Doch mit dem Werbeslogan des Aachener Verkehrsverbunds (AVV) ist das in diesem Fall so eine Sache. In weiten Teilen des AVV-Gebiets heißt die Schülerfahrkarte heute School&Fun-Ticket. Dieses wiederum soll nun per Erlass zum „Deutschlandticket Schüler“ werden. Damit auch Schülerinnen und Schüler in den Genuss des bundesweit gültigen Nahverkehrstickets kommen: Und weil dieses dann auch noch preisgünstiger zu haben ist als das bisherige, das für Selbstzahler mehr als 30 Euro kostete und nun in neuer Form für 29 Euro zu haben ist. Fast alle Schulträger in der Städteregion machen dabei mit.

Nun hat zum Beispiel die Aseag in der Städteregion Aachen vergangene Woche den School&Fun-Ticket-Nutzern ein Schreiben geschickt mit einer Anleitung, wie man – bis spätestens 31. August – das Teil in ein „Deutschlandticket Schüler“ umwandeln soll. Möglich sei dies aktuell an den Automaten der Deutschen Bahn an deren Haltepunkten. Fragt man sich zunächst, warum das nicht auch einfach an den Automaten an Bushaltestellen geht (dazu später mehr). Sei’s drum. Also folgen wir dem Inhalt des Schreibens. Vorweggenommen: Dieser Selbstversuch mündet in einer Odyssee.

Erster Halt zwecks Ticketumstellung: Der Bahnhof in Aachen-Eilendorf. In der Anleitung steht, man solle die Karte „auflegen“. Als Neuling an einem solchen Automaten schaut man erstmal, wo man denn auflegen kann. Dabei fällt eine rechteckige Ausbuchtung ins Auge. Tatsächlich passt die Karte genau drauf. Nur: Der Automat reagiert nicht. Keine Veränderung am Bildschirm, keine weitere Erläuterung, kein Piepen oder Blinken, nichts. Also die Karte mal wenden. Wieder nichts. Um 180 Grad drehen? Auch nicht die Lösung.

Was tun? Schauen wir mal, ob es im Internet eine Anleitung gibt. Gibt es: ein kurzes Video unter aseag.de/schule, in dem erklärt wird, dass beim ersten Auflegen durchaus eine Fehlermeldung kommen kann und man es dann einfach nochmal probieren soll. Im vorliegenden Fall hat der Automat die Karte aber etliche Male nicht erkannt. Und tut dies auch bei neuerlichen rund ein Dutzend Versuchen nicht. Bin ich also zu doof, diese Karte zu aktualisieren? Ein letzter, zugegebenermaßen verzweifelter Versuch: das Ding mal in den Kreditkartenslot stecken. Immerhin reagiert der Automat. „Karte nicht erkannt“, teilt er mit.

Also gut, vielleicht ist das Gerät einfach defekt. Fahren wir mal weiter zum nächsten Bahnhof: Aachen-Rothe Erde. Und siehe da: Beim ersten Auflegen reagiert der Automat sofort und tut kund: „Daten werden aktualisiert“. Geht doch. Ein paar Sekunden später die Ernüchterung: Das Ticket sei ungültig, erfährt der staunende Inhaber. Abgelaufen mit dem 31. Mai. Was bei einem Schülerticket gar nicht sein kann, weil es immer für ein Jahr gilt, nämlich vom 1. August bis 31. Juli. Das Gerät will sich dennoch diebezüglich trotz mehrfacher Versuche nicht erweichen lassen.

Schon mit leichtem Fluchen sage ich mir: Aller guten – oder schlechten – Dinge sind drei. Nächster Stopp: Aachen-Hauptbahnhof. Hier nun eine Kombination der vorherigen Erlebnisse: beim ersten Versuch Karte nicht erkannt, beim zweiten Versuch angeblich ungültig.

Während das Fluchen lauter wird, liegt meine letzte Hoffnung im Aseag-Kundencenter am Bushof. Dort, so hatte es in dem Schreiben gestanden, könne man die Karte auch umstellen lassen, wenngleich das mit längeren Wartezeiten verbunden sein könnte. Ich habe Glück, kaum etwas los an diesem Morgen. Nach Schilderung der vormaligen Erlebnisse schaut sich die sehr freundliche Mitarbeiterin die Kartendetails im Computer an. Und stellt fest: Mit dem Ticket ist alles in Ordnung, es ist keineswegs seit 31. Mai ungültig. Wo denn dann der Fehler liege? Vielleicht in der Karte selbst oder in der Software – wer weiß. Eine Kollegin im Backoffice fertigt eine neue Karte an, die direkt ein Deutschlandticket ist und ab dem 1. August gilt. Für die alte Karte wird noch eine Gültigkeitsbescheinigung ausgedruckt, dass diese bis zum 31. Juli als Deutschlandticket gilt. Wir werden später feststellen: Das ist Quatsch.

Am Schalter nebenan versucht indes eine Mutter mit ihrer Tochter ebenfalls, das School&Fun-Ticket umzustellen. Ihr wird gesagt, sie müsse das an einem Bahnhofsautomaten tun. Die Mutter weist auf den Passus in dem Schreiben hin, wonach das auch im Servicecenter gehe. Ich frage „meine“ Servicekraft, wie es sich denn nun damit verhalte. Sie sagt, es gebe derzeit technische Probleme und man verweise deshalb zu den Bahnhöfen.

Mit neuem Ticket in der Hand und vielen Fragen im Kopf verlasse ich nach der Odyssee das Kundencenter. Und kontaktiere die Aseag-Pressestelle, um zu erfahren, wo denn hier der Hase im Pfeffer liegen. Sprecher Paul Heesel wirbt um Verständnis. Der Erlass bezüglich des sogenannten 29-Euro-Tickets (eigentlich ist es ein bezuschusstes 49-Euro-Ticket) sei erst Anfang Juni gekommen. Schnell habe man überlegen müssen, wie das umgesetzt werden kann. Verworfen wurde die Variante, 20.000 neue Tickets zu verschicken. Erstens aus Nachhaltigkeitsgründen, so Heesel. Zweitens aber hätte man gar nicht genug Karten gehabt, das wäre erst im Herbst wieder der Fall gewesen. Die eigenen Automaten entsprechend technisch auszurüsten hätte die Kapazitäten des zuständigen externen IT-Dienstleisters gesprengt. Derzeit arbeite man daran. Also blieben die DB-Automaten, von denen es in der Städteregion 26 gibt, in den Kreisen Düren und Heinsberg zusammen weitere 46. Dort gibt es bisweilen aber eben das Problem des Nicht-Erkennens, woran bei der Bahn ebenfalls gearbeitet werde.

Ort des Geschehens: An den Automaten an Bahn-Haltepunkten soll man die Tickets umstellen. Doch das funktioniert oft nicht auf Anhieb – oder gar nicht. Foto: MHA/Jörg Abels

Dass indes im Kundencenter Kunden zu den Bahnhöfen geschickt werden, sei quasi ein tagesaktuelles Problem. So sei das Personal wegen eines Workshops an diesem Morgen ausgedünnt gewesen. Und die Ticket-Umstellung sei mit etwas Zeitaufwand verbunden. So sei in der Datenbank „vorausgefüllt“, dass die Schülerkarten am Automaten umgestellt würden, was man per Hand ändern und dann die Karte noch an ein Lesegerät halten müsse. In der Annahme, dass es bei vielen solcher Wünsche zu langen Warteschlangen kommen werde – was übrigens angesichts von zwei parallelen „Schülerticket-Fällen“ an diesem Morgen tatsächlich zu beobachten ist –, habe man zu den Bahnhofsautomaten verwiesen. „Technische Probleme“ gab es mithin nicht.

Nebenbei: Wer sein Ticket schon umgestellt hat, sollte trotzdem nicht auf die Idee kommen, damit in den kommen beiden Ferienwochen durchs Land zu reisen. Denn – und das muss man erstmal wissen – das „Deutschlandticket Schüler“ gilt erst ab 1. August. In meinem Fall kann ich die ausgestellte Gültigkeitsbescheinigung bis Ende des Monats als Deutschlandticket für die alte Karte der Tochter also in die Tonne werfen.