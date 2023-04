Neues Kurhaus : Der Schallschutz bereitet weiterhin viel Kopfzerbrechen

Aachen Neben Tagungs- und Kongressräumen soll im Neuen Kurhaus auch ein neuer Club für Aachens Partyszene entstehen. Für die städtischen Gebäudemanager ist das eine besondere Herausforderung, die ins Geld geht.

Noch im vergangenen Jahr drohte die geplante Clubnutzung im Neuen Kurhaus an der Monheimsallee zur großen Kostenfalle zu werden und die Sanierungskosten für den denkmalgeschützten Bau in Aachen weiter in die Höhe zu treiben. Inzwischen zeigen sich die Fachleute im zuständigen städtischen Gebäudemanagement wieder etwas entspannter.