Aeham Ahmad spielt in Aachen im Eurogress : Der Pianist, der in den Trümmern spielte

Ein Bild, das etwa zehn Jahre alt ist: Aeham Ahmad spielt Klavier, um Hoffnung zu geben, drumherum in Jarmuk gibt es nicht viel, was hoffen lässt. Foto: Lamis al-Khatib

Aachen Eine Geschichte wie ein Märchen: Aeham Ahmad flüchtet aus Syrien und steht ein paar Wochen später in Berlin mit Herbert Grönemeyer auf der Bühne. Bald ist er in Aachen zu hören.

Das Klavier ist nicht einfach ein Instrument für Aeham Ahmad: Es ist Fluchthelfer, Glücksbringer, Alptraum, bringt ihn in Lebensgefahr. Die Geschichte von Aeham Ahmad, einem Syrer mit palästinensischen Wurzeln, der in Jarmuk, einem der größten Flüchtlingslager der Welt, aufgewachsen ist, klingt wie ein Märchen – an vielen Stellen genauso brutal und an manchen genauso zauberhaft. Es könnte „Der Pianist aus den Trümmern“ heißen.

Heute ist Aeham Ahmad 35 Jahre alt, er kommt mit seinem Mercedes von dem winzigen Dorf Daseburg bei Höxter nach Aachen gefahren. Er ist ein bisschen zu spät. „Viel Stau“, sagt er mit einem Lächeln und zeigt direkt auf den bräunlichen Fleck auf seinem blütenweißen Hemd. Den Kaffee habe er unterwegs getrunken, das Hemd nicht mehr wechseln können, entschuldigt er sich.

In zwei Wochen wird Aeham Ahmad in Aachen im Eurogress Klavier spielen, ein bisschen Klassik, Bach, Mozart, und ein paar der eigenen Stücke, mit denen er den Grenzbereich zwischen Klassik, Jazz und Weltmusik ausprobiert. Vor allem sein Stück „Jarmuk“ berührt die Menschen, seit es per Youtube um die Welt gegangen ist: eine traurige Liebeserklärung eines Heimatlosen an das, was mal seine Heimat war, an diese Flüchtlings-Stadt am Rande von Damaskus, in der einst 150.000 Menschen lebten, fast alle Syrer mit palästinensischer Herkunft, Staatenlose. Heute sind dort nur noch wenige Menschen, sie vegetieren mehr, als dass man es Leben nennen könnte. Seit 2012 der Bürgerkrieg ausgebrochen ist, haben der Islamische Staat und das Assad-Regime selbst die Stadt in Grund und Boden bombardiert. Viele sind so schnell wie möglich geflohen, Aeham Ahmad, seine Frau und seine Eltern wollten bleiben, weil sie nicht aufgeben wollten und weil „man das Gefühl hat, man lässt die anderen im Stich“, sagt Aeham Ahmad.

Aeham hofft damals auf ein schnelles Ende der Kämpfe und will diese Hoffnung auch in den Straßen von Jarmuk kundtun. Er setzt sein altes Klavier auf einen Rollwagen, organisiert ein paar Helfer und schiebt es durch die Straßen: Kinder scharen sich um den Pianisten, der extra für sie Lieder komponiert hat. Sie singen nicht unbedingt schön, aber laut. Vielleicht in der Hoffnung, dass wenn sie nur laut genug sängen, ihnen da draußen jemand helfen könne. Bilder und Videos von diesen Augenblicken der Unbeugsamkeit gibt es zahlreiche im Netz.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Einmal schlägt eine Bombe in der Nähe ein. Ein kleines Mädchen wird dabei getötet, Aeham selbst trägt eine Narbe an der Schläfe davon, und ein Splitter dringt in einen Finger seiner rechten Hand ein: „Eine richtige Karriere als Pianist war damit eigentlich erledigt“, sagt Aeham.

Dennoch bleibt er noch in Jarmuk, der einzigen Heimat, die er kennt. Bis zu einem Tag im April 2015: Aeham ist mit seinem Klavier auf der Straße, auch sein Vater ist dabei, als ein Radikaler ihn fragt, ob er nicht wisse, dass Musik verboten sei und wem das Klavier gehöre. Sein Vater sagt sofort, dass es sein Klavier ist. „Vor einem älteren Mann haben sie wenigstens ein wenig Respekt. Wenn ich zugegeben hätte, dass es meins sei, hätten sie mich sofort erschossen“, erklärt Aeham. Das Instrument übergießen die Radikalen mit Benzin und zünden es an. „Das Klavier hatte mich in Lebensgefahr gebracht“, sagt Aeham. Dies ist der brutale Teil des Märchens.

Die Flucht und ein Klavier bei der Ankunft

Kurze Zeit später flüchtet Aeham, zunächst mit Frau und den zwei Kindern: „Aber es war zu gefährlich. Sie sind dann zurück nach Jarmuk und ich habe mich auf den Weg gemacht, in der Hoffnung, sie später nachzuholen.“ Es folgt eine lange Reise, die viele Syrer im Jahr 2015 unternehmen. Aeham flüchtet über die Balkanroute, Türkei, Lesbos, Mazedonien, Kroatien, Slowenien, Österreich.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Er lernt dabei, dass man viel aushält und mehrere Tage ohne Schlaf auskommt. Und vor allem, dass Menschen andere Menschen manchmal schlimmer als Straßenkatzen behandeln. Er strandet schließlich in einem Flüchtlingslager in Olpe, und ist einer von vielen traumatisierten Männern. Aber irgendjemand hat dort schon Bescheid gesagt, dass da ein Pianist kommt. Er darf auf dem Flügel der Musikschule spielen. Er ist so glücklich darüber, dass er weint. Wie er auch über das Unglück weint, das ihm, seiner Familie, und den Menschen aus Jarmuk widerfahren ist. Es ist ein nicht versiegender Fluss an Tränen. Über das Glück am Leben zu sein, über das Unglück, dass das kleine Mädchen getötet wurde.

In diesen Tagen im Herbst 2015 hat das Wort „Willkommenskultur“ noch keinen Beigeschmack. Musiker und Musikerinnen veranstalten Konzerte mit und für Geflüchtete, zeigen ihren Stolz über ein Land, das sich solidarisch mit anderen Menschen zeigt. In Berlin stehen die Band Sportfreunde Stiller, Die Ärzte, Die Toten Hosen, Herbert Grönemeyer und Judith Holofernes auf der Bühne. Sie hat ein Lied für die Flüchtlinge geschrieben. Irgendjemand hat von einem Pianisten gehört, der in den Trümmern von Jarmuk Klavier gespielt hat. Ihn engagiert man für dieses große Konzert in Berlin: Zwei Wochen, nachdem Aeham Ahmad das erste Mal Deutschland gesehen hat, sitzt er am Klavier, Judith Holofernes singt, 24.000 Zuschauer applaudieren.

Grönemeyer – Präsident von Deutschland

Der Mann, der in Jarmuk fast zwei Jahre ohne Strom, ein Jahr ohne fließendes Wasser gelebt hat, kann das alles nicht verstehen. Was passiert hier? Er steht beim Abschlussapplaus neben Herbert Grönemeyer auf der Bühne und glaubt, das sei der Präsident von Deutschland: „Der blonde Mann, und alle applaudieren wie wild. Das musste der Präsident sein“, erzählt Aeham und lacht. Es ist eine Welt, die er nicht begreift, in der aber alles möglich zu sein scheint.

Wer Aeham heute trifft, sieht einen lustigen, quirligen Mann, der ohne Unterlass seine unglaublichen Geschichten erzählt, von irren Zufällen, Chancen, aber auch von einer großen Risikobereitschaft. Er kaspert herum, kann Leute auf eine Art imitieren, sodass er fast als Comedian rüberkommt.

Das Berliner Konzert ist der Funken, der seine Karriere als Pianist doch noch entfacht, trotz Bombensplitter, trotz der drei X im Pass, die seine Staatenlosigkeit dokumentieren. Immer mehr wollen den Pianisten aus den Trümmern sehen. Die Konzerte, die meist mit dem einen fast ikonografischen Schnappschuss angekündigt werden, der ihn mit seinem Klavier in den Trümmern von Jarmuk zeigt: er im grünen T-Shirt, um ihn herum liegt alles in Schutt und Asche. In den deutschen mittelgroßen Konzerthallen spielt er seine eigenen Kompositionen und sein klassisches Repertoire, das er seinem Vater zuliebe gelernt hat. „Das Klavier ist heute mein Herz“, sagt Aeham blumig. Und dann überraschend: „Als Kind und Jugendlicher habe ich es gehasst, dass mein Vater mich gezwungen hat, das Instrument zu lernen. Ich hätte viel lieber Fußball gespielt.“

Bei einem dieser Konzerte ist eine Frau vom Fischer Verlag zugegen, die ihn nach dem Konzert anspricht. Inzwischen kennt Aeham Ahmad die deutsche Gesellschaft gut genug, um ein teures Outfit zu erkennen: „Sie war von oben bis unten schick und hatte eine teure Uhr am Arm“, erzählt Aeham. Nur versteht er nicht, was jemand, der dem Namen nach „etwas mit Fischen“ zu tun hat, von ihm will. Das Angebot, ein Buch mit seiner Lebensgeschichte zu schreiben, lehnt er zunächst ab.

Infos Konzert mit Gespräch Ein Konzert mit Aeham Ahmad wird im Eurogress Aachen, Monheimsallee 48, am Samstag, 2. September, um 19 Uhr stattfinden: Daneben wird es ein Gespräch geben (Moderation: Joachim Zinsen). Einlass ab 18 Uhr. Karten an der Abendkasse für 10 Euro, ermäßigt 5. Organisiert hat den Konzertabend Professor Ghaleb Natour aus Roetgen, Vorsitzender des Vereins zur Förderung des Friedens in Israel und Palästina. www.israel-palaestina.de 2015 erhielt Aeham Ahmad in Bonn den Internationalen Beethovenpreis für Menschenrechte. Das Buch „Und die Vögel werden singen“, Fischer Verlag, 368 Seiten, 13 Euro.

Man ahnt es: Die beiden kommen doch noch zusammen: Das Buch von Aeham „Und die Vögel werden singen. Ich, der Pianist aus den Trümmern“, in dem Aeham mithilfe von zwei Co-Schreibern seine Lebensgeschichte erzählt, erscheint 2017 bei Fischer und hat sich mittlerweile 80.000-mal verkauft. Ein Film über seine Lebensgeschichte ist in Planung.

Von dem Erlös aus dem Buch geht er im Internet auf die Suche nach dem „billigsten Haus Deutschlands“. Für weniger als 100.000 Euro kauft er ein Haus in Daseburg, in das er mit seiner Familie einzieht. „Um auch noch meine Eltern aus Jarmuk nachholen zu können, musste ich nachweisen, dass ich ausreichend Platz habe“, erklärt Aeham Ahmad. Von den knapp 1200 Einwohnern Daseburgs gehören inzwischen sieben zu seiner Familie. Sein drittes Kind ist hier geboren. An der Stelle, wo sonst XXX im Pass stand, ist nun Deutsch eingetragen.

Aeham Ahmad kann die unglaublichen Geschichten seines Lebens auf eine Art erzählen, dass es sich fast wie ein großer Spaß anhört, als sei er mit Leichtigkeit in dieses neue Leben gesprungen. Doch hinter dem Clown, hinter der lustigen Fassade schimmern die verzweifelten Momente durch. Sie lassen sich mit den Worten Schuld und Scham umreißen. Die Schuld, überlebt zu haben. „Das kann man nicht ablegen. Mir geht es gut, meiner Familie geht es gut. Viele andere sind in Jarmuk gestorben, das Mädchen bei meinem Klavierspiel“, sagt Aeham Ahmad.