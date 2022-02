Abschied bei Pro Familia in Aachen : Der Paragraf 218 war immer ein Thema

Nach 38 Jahren als Beraterin bei Pro Familia in Aachen nimmt Barbara Bohnen-Böhm (links) Abschied. Ihre Nachfolgerin ist Dr. Dagmar Schmitz (rechts). Die Leiterin der Beratungsstelle, Ursula Maschke (Mitte), freut sich auf den Neuzugang. Foto: Heike Lachmann

Aachen 38 Jahre lang hat die Ärztin Barbara Bohnen-Böhm als Beraterin für Pro Familia in Aachen gearbeitet. Am 1. März geht ihre Nachfolgerin an den Start.