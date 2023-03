Neue Ergebnisse : Der Nutzen der Regiotram ist größer als ihr Kostenfaktor

Aachen Die nächste Stufe der Machbarkeitsstudie ist abgeschlossen: Die Zeichen der Realisierbarkeit der Tram zwischen Baesweiler und Aachen stehen weiterhin auf Grün.

Die Förderfähigkeit im Rahmen des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) ist damit aber noch nicht vollständig gegeben. Denn die vereinfachte Nutzen-Kosten-Betrachtung ersetzt nicht die Standardisierte Bewertung, die als Methodenkatalog Voraussetzung für die GVFG-Förderung durch Bund und Land ist. Aber: „Wir haben unsere Untersuchung in Anlehnung an die Standardisierte Bewertung durchgeführt, sodass wir sagen können, dass das Projekt gute Aussicht auf Förderung hat“, erklärte Petra Strauß seitens des Gutachterbüros.

Welche Planfälle in der Nutzen-Kosten-Untersuchung überzeugen konnten und wie es beim Projekt „Regiotram“ weitergeht, lesen Sie in einer ausführlichen Berichterstattung am Nachmittag in unserem Online-Angebot.