Alemannia Aachen : Der nächste Defensivspieler kehrt an den Tivoli zurück

Zurück am Tivoli: Robin Afamefuna verteidigt in der nächsten Saison wieder bei Alemannia. Foto: UVA ATHLETICS MEDIA RELATIONS

Aachen In der Jugend spielte er bereits am Tivoli, später zog es ihn jahrelang in die USA. Mit ihm kehrt erneut ein Spieler mit Alemannia-Vergangenheit an den Tivoli zurück. Der Kader bekommt Konturen.