Alemannia Aachen : Der nächste Athletiktrainer kommt

Aachen Auf dem Posten herrscht viel Fluktuation. Nun übernimmt Thomas Klimmeck, der schon unter Julian Nagelsmann gearbeitet hat, das Ressort.

Alemannia Aachen und die Athletiktrainer ist noch einmal ein eigenes Kapitel, fast schon ein Buch. Auf dem Posten gab es beim Fußball-Regionalligisten in den vergangenen Monaten ein reges Kommen und Gehen wie bei einem Staatsempfang. Im Herbst 2022 hörte Kolja Wrase auf, den Fuat Kilic noch zum Tivoli geholt hatte. Es folgte Thorsten Völler, mit dem der neue Trainer Helge Hohl auch schon bei Bergisch Gladbach zusammengearbeitet hatte. Nach nur einem Quartal und einem Trainingslager in der Türkei trennten sich die Wege wieder. „Unterschiedliche Auffassungen vom Trainingsaufbau“, wurden als Trennungsgrund vermeldet. Für die restliche Saison übernahm der neue Cheftrainer selbst die physische Schulung. „Ich möchte das Athletiktraining noch fußballspezifischer aufziehen, den Bereich mehr individualisieren und noch mehr mit Datenanalyse und Auswertung arbeiten“, sagte er damals.

Nach der Sommerpause war dann Alexander Beilenhoff am Start. Der Neuro- und Sportwissenschaftler, selbst A-Lizenzinhaber mit Vergangenheit in Nachwuchsleistungszentren, trimmte Alemannias Spieler. Es war sein Ferienjob. Beilenhoff ist Lehrer in Dortmund, und am Ende der unterrichtsfreien Zeit gab es keine Möglichkeit zur ständigen Zusammenarbeit.

Der nächste Fitness-Trainer wird nun Thomas Klimmeck. Der 52-Jährige wohnt zwar wie der Trainer auch in Bergisch Gladbach, beruflich sind sich die beiden aber noch nicht begegnet. Vor Jahren war der Sportwissenschaftler selbst einmal Cheftrainer, zum Beispiel bei Viktoria Köln. Danach hat er sich auf das Ressort Fitness spezialisiert, hat in Abu Dhabi oder der Türkei Profis geschliffen.

Klimmeck war Fitness-Trainer unter Julian Nagelsmann in Hoffenheim ebenso wie bei Litauens Nationalmannschaft, die von Valdas Ivanauskas angeleitet wurde. Der Sport- und Fitnesskaufmann hat Spitzensportler aus dem Fußball und dem Eishockey angeleitet, so weist es seine Homepage aus. Zuletzt hatte Klimmeck den Mittelrheinligisten Siegburger SV wieder als Cheftrainer betreut, nach knapp drei Monaten mit ein paar Niederlagen zu viel trennten sich die Wege wieder. Nun steht Klimmeck wieder auf dem Platz. Formal tritt er seine Aufgabe am 1. September am Tivoli an, bis dahin wird er aber schon ein bisschen beim Team „hospitieren“.