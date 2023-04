Geschäftsaufgabe : Der nächste Aachener Traditionsfleischer tritt ab

Abschied geplant: In der Kleinmarschierstraße wird ein besonderes Geschäftslokal Mitte des Jahres frei. Foto: Andreas Steindl

Aachen Ein besonders mutiger Aachener Fleischer zieht jetzt in Aachen einen Schlussstrich. Er gilt als Bio-Pionier und verabschiedet sich endgültig mit zwei Metzgereien in bester Lage.

Das große Rindermodell vor der Türe ist stadtbekannt, der Fleischer-Name auch. Über ein halbes Jahrhundert ist die Handwerksfamilie mit dem Fleischerhandwerk in Aachen verbunden – bald ist Schluss. Die „1. Aachener Bio-Metzgerei Stöbe“ – mit Standorten in der Sandkaulstraße 60 und der Kleinmarschierstraße 11 – stellt den Geschäftsbetrieb in dritter Generation komplett ein. „Unser letzter Verkaufstag ist definitiv Samstag, 1. Juli 2023“, bestätigt die Familie Stöbe auf Anfrage unserer Zeitung. Brigitte und Ralf Stöbe bedauern, dass kein Nachfolger gefunden werden konnte. Weitere Erklärungen gibt es zunächst nicht. Verabschieden möchte sich das Ehepaar persönlich von der Kundschaft; man geht leise und ohne Groll.

Schlagzeilen hatte Stöbe Anfang dieses Jahrtausends gemacht, als man sich mutig für einen damals in der Aachener Fleischer-Innung extrem ungewöhnlichen Weg entschied. Stöbe kehrte dem „konventionellen Metzgerhandwerk“ den Rücken, stellte Herkunft seiner Tiere sowie die komplette eigene Produktion konsequent auf ein hundertprozentiges Bio-Angebot um. Sogenannte „Bioland-Partner“ garantierten – natürlich zertifiziert – auch in der bäuerlichen Aufzucht höchste Bio-Qualität. Gerade mal eine Handvoll Metzger in ganz Nordrhein-Westfalen trauten sich vor gut 20 Jahren in dieses Premium-Segment.

Da die buchstäblich einschneidenden Maßnahmen naturgemäß auch Auswirkungen auf den Endpreis von Wurst- und Fleischwaren an der Theke hatten, musste man sich mit viel Engagement einen komplett neuen Kundenstamm aufbauen. Je nach Warentyp kosteten Schinkenwurst oder Filet zuweilen 20 bis 80 Prozent mehr als an Frischfleischtheken im Supermarkt.

Doch dem Bio-Metzger gelang der Wechsel so erfolgreich, dass Stöbe im Jahr 2005 – vier Jahre nach der Umstellung – zusätzlich zum Stammgeschäft mit Wurstküche in der Sandkaulstraße noch ein Verkaufslokal im Sparkassen-Komplex in der Kleinmarschierstraße eröffnete. Erst vor wenigen Jahren machte die Familie die frühere Verkaufsstelle an der Sandkaulstraße – wohl auch aus Personalmangel – dicht. Es blieb die Kleinmarschierstraße.

„Wir haben höchsten Respekt vor diesem mutigen Weg, den Brigitte und Ralf Stöbe gegangen sind“, sagt der Vorsitzende der Aachener Aixtra-Fleischer Rolf Gerrards. Die Stadtfleischer zählen gerade noch sieben Mitgliedsbetriebe mit eigener Wurstküche und Produktion. „Stöbe ist ein besonderer Name unserer Branche; immer sehr gewissenhaft, sehr mutig und geradlinig. Das ist eine beeindruckende Familien- und Geschäftsleistung“, lobt er. Und der Aixtra-Fleischer merkt an: „Es ist wohl auch ein Beispiel dafür, dass die schnelle Erreichbarkeit mit dem Auto nicht immer und überall über geschäftlichen Erfolg entscheidet. Sonst hätte man sicher erst auf die Dependance in der Altstadt und später auf die problemloser mit dem Auto erreichbare Geschäftslage Sandkaulstraße verzichtet“, sagt Gerrards.

Auf höchste Qualität – nach dem Motto „weniger ist mehr“ – zählen inzwischen alle Stadtfleischer. Dazu passt, dass der Pro-Kopf-Verzehr von Fleisch in Deutschland nach jüngsten Erhebungen im Jahr 2022 um 7,4 Prozent unter dem Wert des Vorjahres lag. Er rangiert jetzt fast genau bei einem Kilogramm pro Woche – 52 Kilogramm pro Kopf und Jahr. Die steigenden Lebensmittelkosten – darunter ganz speziell auch hochwertige Fleischwaren – bremsen den Konsum. Auch ein Umdenken vieler Konsumenten hin zu mehr klimafreundlicher und vegetarischer Kost hat daran einen Anteil.

Die jüngsten Schließungen von Aachener Fleischereien sind aber vor allem auf Personalmangel und steigenden Kostendruck zurückzuführen – oder auf Altersgründe. 2022 sagten Fleischer Rolf Lemmen an der Hotmannspief und die Fleischerei Auer an der Rolandstraße adieu. In der Corona-Krise schloss – unter anderem – die Fleischerei Heinen in der Alexanderstraße. 2018 hatten sich Fleischermeister Christian Cornely in der Großkölnstraße und die Fleischer-Familie Hanni und Franz Roderburg mit ihrer Metzgerei in der Jakobstraße nach 123 Jahren verabschiedet. Zuvor hatte im Jahr 2015 Ernst Schreiber Partyservice die Traditionsfleischerei Karl Zeiss am Lindenplatz übernommen – dort ist inzwischen ein Fahrradhändler zu Hause. Auch dieser Trend gehört zur Aachener Fleischer-Historie.