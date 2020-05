Hochschulsport bietet Übergangsprogramm an : Der Lousberglauf fällt in diesem Jahr aus

Aachen Um der Coronaschutzverordnung gerecht zu werden hat das Hochschulsportzentrum (HSZ) ein Übergangssportprogramm ins Leben gerufen mit Angeboten unter freiem Himmel. Der Lousberglauf und der RWTH-FH-Sportsday müssen in diesem Jahr aber ausfallen.

Seit Montag finden auf den Außensportanlagen am Königshügel nach langer Pause endlich wieder Sportkurse statt. Das Übergangssportprogramm ist nach Mitteilung dses HSZ zunächst noch beschränkt auf kontaktlose Sportarten, die ohne gemeinsame Sportgeräte durchgeführt werden können. Bisher stößt das Übergangsprogramm auf positive Resonanz. „Die Sportkurse sind schnell ausgebucht und wir spüren die hohe Nachfrage nach Sportangeboten in dieser außergewöhnlichen Situation“, sagt Peter Lynen, Leiter des HSZ.

So sollen möglichst viele Sporttreibende die Möglichkeit bekommen an den Kursen teilzunehmen. Bis zu 19 Sportarten werden so derzeit angeboten. Von klassischen Fitness Workouts bis hin zu Yoga und Hip Hop Tanz, ist für jeden was dabei. Weiterhin finden die Wassersportangebote, die individual ausführbar sind, an der Wassersportstätte Wildenhof wieder statt. Ebenfalls wurde das Kanu-Polo-Training auf dem Blausteinsee unter besonderer Berücksichtigung der Abstandsgebote wieder aufgenommen. Die Tennisplätze an der Professor-Pirlet-Straße sind ebenso wieder buchbar.