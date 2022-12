Continental Aachen : Der letzte Reifen ist vom Band gerollt

Aachen Lang war es angekündigt, jetzt wird Vollzug gemeldet: Continental hat die Produktion im Aachener Reifenwerk planmäßig beendet. Das letzte Kapitel ist trotzdem noch nicht geschrieben.

Kurz vor Nikolaus war Schluss: Am Montagabend ist im Aachener Reifenwerk von Continental der letzte Reifen vom Band gerollt – nach mehr als 90 Jahren Produktion. Das teilt das Unternehmen am Dienstag in einer Pressemitteilung mit. Damit ist die Reifenproduktion am Standort im Stadtteil Rothe Erde wie im Interessenausgleich vereinbart eingestellt worden.