Der Kader : Das ist Alemannia Aachen in der Saison 2023/2024

Die Alemannia hat für die Saison 2023/2024 aufgerüstet. Wir stellen den gesamten Kader vor. Foto: MHA/grafik

Special Aachen Neue Saison, neues Glück – und das soll dieses Mal maximal ausfallen: Die Alemannia will endlich aufsteigen. Deutlich wie nie haben die Schwarz-Gelben ihre Ambitionen formuliert und auch entsprechend auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Wir stellen den (möglichen Aufstiegs-)Kader vor.

Von Björn Hellmich Social Media Manager

Seit der Saison 2013/2014 spielt Alemannia Aachen in der viertklassigen Regionalliga West. Im Sommer 2015 wäre fast die Rückkehr in den Profi-Fußball gelungen, doch die damalige Mannschaft des ehemaligen Trainergespanns Peter Schubert und Reiner Plaßhenrich musste sich mit dem zweiten Platz begnügen – einen Punkt hinter der zweiten Mannschaft von Borussia Mönchengladbach.

In den Folgejahren war nie mehr als Platz 6 für die Tivoli-Kicker drin, in der Saison 2021/2022 musste der einstige Bundes- und jahrzehntelange Zweitligist gar bis zum vorletzten Spieltag um den Verbleib in der so ungeliebten Liga zittern. Am Ende stand der glückliche Klassenerhalt.

In der abgelaufenen Spielzeit übernahm Helge Hohl, bis dahin Sportdirektor in der Soers, im Oktober 2022 das Traineramt von Rettungs- und Rekordtrainer Fuat Kilic. Nach einer beeindrucken Serie von elf ungeschlagenen Pflichtspielen in Folge keimte rund um den Tivoli ein ganz ungeahntes Gefühl auf: Aufstiegshoffnungen. Doch in der Rückrunde mussten sich alle eingestehen, dass dem Team auf dem Rasen doch noch einiges fehlte, um mit den Spitzenteams mitzuhalten.

Das soll sich in dieser Spielzeit ändern. Bereits rund um den Jahreswechsel formulierte Aufsichtsratsvorsitzender Marcel Moberz klar das Ziel für den Sommer 2024: Zehn Jahre nach dem Abschluss der ersten viertklassigen Saison der über 120-jährigen Vereinsgeschichte soll die Regionalliga West in Richtung 3. Liga verlassen werden.

Dafür hat die Alemannia ihren Kader ordentlich umgekrempelt. Spieler, die in der abgelaufenen Spielzeit nicht zum Zuge kamen, mussten ebenso gehen wie teilweise auch verdiente Persönlichkeiten wie Marco Müller und Alexander Heinze. Geholt wurden vor allem Stamm- und Führungsspieler aus anderen Vereinen, viele auch mit Alemannia-Vergangenheit, manche mit Einsätzen in der dritten Liga. Hohls Aufgabe ist es nun, aus dieser Mischung eine schlagfertige Truppe zu formen, die dem großen Ziel, Wunsch und Traum gerecht werden kann: der Aufstieg 2024.

Wir stellen das Trainerteam und die Mannschaftsteile im Einzelnen vor. Unser Alemannia-Kader-Überblick 2023/2024!

Trainer

Wer spielt? Wer spielt wo? Wer spielt was? Und wie greift alles ineinander? Gegenpressing? Tiki-Taka? Langholz? Kurze und flache oder lange und hohe Ecken? Abseitsfalle? Für die Vorbereitung der Spiele, die Atmosphäre in der Kabine und die Ordnung und die Struktur auf dem Rasen ist das Trainerteam unter der Führung des Chefcoachs zuständig. Die Trainer müssen die Spieler coachen, führen und Ergebnisse liefern.

Am Tivoli agiert ein Trio aus dem ehemaligen Sportdirektor Helge Hohl, Co-Trainer Gabriele di Benedetto und Torwarttrainer Hans Spillmann. Die drei gehen in dieser Konstellation in ihre erste gemeinsame Alemannia-Saison mit kompletter Planung des Kaders und Durchführung der Sommervorbereitung. Wir stellen Ihnen die drei vor.

Helge Hohl, TR

Helge Hohl geht in seine erste volle Spielzeit am Tivoli. Der gebürtige Bonner ist seit Anfang 2022 in der Kaiserstadt. Als Trainer war er zuvor in der Jugend des TSC Euskirchen und Hertha Walheim tätig. Bei den Südaachenern übernahm er 2015 dann erstmalig die Verantwortung für eine Herrenmanschaft – und das erfolgreich. 2018 folgte der Wechsel zum SV Bergisch Gladbach. Die Mannschaft aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis führte er zum Aufstieg in die Regionalliga West und schaffte dort auch den Klassenerhalt. Ende 2021 legte er sein Traineramt nieder und startete im Februar 2022 sein Engagement am Tivoli. Allerdings nicht als Trainer, sondern als Sportdirektor.

Während Fuat Kilic in der Rückrunde 2021/2022 mit der Mannschaft auf dem Rasen den Klassenerhalt realisierte, arbeitete Hohl im Hintergrund gemeinsam mit Geschäftsführer Sascha Eller an der Zukunft des Klubs. Im Sommer 2022 verpflichtete der Sportdirektor Hohl Spieler für den Trainer Kilic, ehe dieser im Oktober von seinem Sportdirektor von seinen Aufgaben entbunden wurde.

Sportdirektor Hohl wurde wieder zum Trainer Hohl und übernahm erst interimsweise den Job an der Seitenlinie, ehe aus der Übergangs- eine Vollzeitlösung wurde. Hohls Spielidee ist es, aktiveren Fußball zu spielen, sein Team soll das Ruder auf dem Platz übernehmen, und auf Sicht sollte die neuformulierte Alemannia-DNA noch sichtbarer werden.

Die Trennung von Rettungs- und Rekordtrainer Kilic kam für viele, auch für die meisten Spieler, überraschend. Doch die Ergebnisse gaben Hohl und den Verantwortlichen rund um Eller und Aufsichtsratsvorsitzenden Marcel Moberz recht: Nach 11 ungeschlagenen Spielen in Folge mischten die Schwarz-Gelben in der Spitzengruppe der Tabelle mit. Doch das Hochgefühl am Tivoli endete mit dem Jahresbeginn 2023, Niederlagen gegen die Spitzenteams aus Münster und Wuppertal zeigten klar, dass bis ganz oben noch etwas fehlte.

Dieses gewisse Etwas konnte Hohl nun selbst formen, denn für den Sommer stellten Eller und er eine Mannschaft nach seinen Vorstellungen zusammen. Im Oktober wird Hohl sein Einjähriges als Alemannia-Trainer feiern, im Mai 2024 im Idealfall die Meisterschaft mit der Tivoli-Truppe.

Gabriele di Benedetto, CO

Jeder Trainer braucht seinen Assi. Den hat Alemannias Coach Helge Hohl in Gabriele di Benedetto gefunden. Der Deutsch-Italiener, der in Jülich geboren wurde, kennt die Region wie seine Westentasche und hat als Trainer vor allem Erfahrung in der Jugend gesammelt: Germania Kirchberg, SV Rott (U19), Hertha Walheim (U19), Rot-Weiß Oberhausen (Jugend), Alemannia Mariadorf und Wuppertaler SV (U17). Die Mischung aus regionaler Vernetzung und Kenntnisse über die Jugendarbeit anderer Regionalligisten war für die Alemannia Grund genug di Benedetto im Sommer 2022 als Leiter der Nachwuchsabteilung an den Tivoli zu holen.

Als Helge Hohl die erste Mannschaft als Trainer von Fuat Kilic im Oktober 2022 übernahm, holte er sich mit di Benedetto seinen ehemaligen Kollegen aus Walheimer Zeiten als Co-Trainer an die Seite. Diese Funktion übt der 36-Jährige auch in der neuen Spielzeit aus. Um den Nachwuchs kümmert sich mittlerweile der ehemalige Kapitän der Schwarz-Gelben Reiner Plaßhenrich.

Hans Spillmann, TT

Nicht nur Fuat Kilic kehrte 2021 nach dem Aus von Patrick Helmes an den Tivoli zurück, auch Hans Spillmann fand erneut den Weg an die Krefelder Straße. Und das bereits zum dritten Mal. Schon von Januar 2011 bis September 2012 und von Juli 2018 bis Juni 2020 vermittelte der Heerlener den Alemannia-Keepern das A und O der Torwartzunft.

Der mittlerweile 54-Jährige kümmert sich auch unter Helge Hohl um die Männer zwischen den Pfosten und komplettiert so das Tivoli-Trainer-Trio. Jan Strauch und Marcel Johnen können sich auf intensive Trainingseinheiten freuen und gewiss sein, dass der Einsatz im spillmann’schen Training Früchte tragen wird. Unter anderem ein gewisser Mark Flekken wurde einst vom gebürtigen Heerlener von Roda Kerkrade zur Alemannia gelotst, spielte zwischenzeitlich in der Bundesliga für den SC Freiburg, empfahl sich für die niederländische Nationalmannschaft und wechselte im Sommer auf die Insel zum Premier-League-Klub FC Brentford. Ein Segen für die Alemannia, die für den Wechsel ihres einstigen Keepers zu den „Bees“ eine Ausbildungsentschädigung erhielt.

Tor

In der abgelaufenen Spielzeit startete die Alemannia wieder einmal mit einem neuen Torwart-Trio in die Saison: Yannik Bangsow, ausgeliehen von Drittligist Eintracht Braunschweig, und der vom 1. FC Saarbrücken zurück an den Tivoli gekehrte Marcel Johnen kämpften um den Platz zwischen den Pfosten. Als dritter Keeper sollte der junge Jan Strauch seinen erfahreneren Kollegen Druck machen.

Aachens Rekordtrainer Fuat Kilic setzte zunächst auf Bangsow, der bis zum zwölften Spieltag das Tor hütete. Nach der Freistellung Kilics wechselte der neue Trainer Helge Hohl den Keeper aus, Johnen bekam seine Chance und nutzte sie. Der in Eschweiler geborene Torwart überzeugte mit seinen Leistungen das Trainerteam und die Fans – und gab seinen errungenen Stammplatz nicht mehr her. In der Winterpause rief Hohl zwar noch einmal einen offenen Kampf um die Nummer 1 aus, doch Johnen ließ sich nicht mehr verdrängen, entsprechend groß war die Freude bei der Aachener Anhängerschaft als Verein und Keeper im Vorfeld der Mittelrhein-Pokal-Partie gegen Viktoria Köln Ende Februar die Vertragsverlängerung bekanntgaben.

Johnen hat sich das Vertrauen des Trainerteams, der Mannschaft und der Fans erarbeitet und geht mit entsprechenden Vorschusslorbeeren in die neue Spielzeit. Auch Jan Strauch ist weiterhin am Tivoli aktiv.

Marcel Johnen (1)

Marcel Johnen war eine der Entdeckungen am Tivoli in der vergangenen Saison. Der gebürtige Eschweiler kam im Sommer 2022 nach Stationen in Leverkusen und Saarbrücken zurück zu den Schwarz-Gelben, für die er schon in der Jugend bis 2018 die Handschuhe überstreifte.

Der 20-Jährige traf in der Soers auf den von Eintracht Braunschweig ausgeliehenen Yannik Bangsow, mit dem er um die Position im Tor konkurrieren sollte. Zunächst hatte der 1,86 Meter große Keeper mit der Nummer 1 auf dem Rücken das Nachsehen. Erst am zwölften Spieltag nach dem Trainerwechsel von Fuat Kilic zu Helge Hohl bekam Johnen die Chance sich zwischen den Pfosten beweisen zu können – und nutzte sie. Auch dank ihm legte die Alemannia eine Serie von neun Ligaspielen ohne Niederlage hin und kletterte in der Tabelle bis in die Spitzengruppe.

In der Winterpause rief das Trainerteam noch einmal einen offenen Kampf um die Torwartposition aus, sowohl Bangsow als auch Johnen konnten sich in jeweils zwei Spielen beweisen. Am Ende setzte sich Johnen durch, hatte die Fans auf seiner Seite und verlängerte schließlich seinen Vertrag am Tivoli über den Sommer hinaus. Obwohl es auch Interesse anderer Vereine gab. „Ich weiß, was ich an Alemannia Aachen habe. Ich habe viele Jahre in der Jugend gespielt, bin in der Region groß geworden und weiß, was in diesem Verein steckt“, sagte der beidfüßige Torwart Ende Februar.

In der Spielzeit 2022/2023 kam Johnen zu 20 Einsätzen in der Regionalliga und einem Spiel in im FVM-Pokal. In den 21 kassierte er nur 19 Gegentore, in acht Partien hielt er seinen Kasten sauber. Johnen hat mit seinen gerade einmal 20 Jahren also schon erste Erfahrungen sammeln können, ist unumstrittener Stammkeeper der Schwarz-Gelben und kann sich weiterentwickeln. Im Idealfall auch in den kommenden Jahren am Tivoli.

Jan Strauch (12)

Jan Strauch kam 2018 aus der Jugend von Borussia Mönchengladbach zur U17 der Alemannia. Mit guten Leistungen im Jugendbereich empfahl sich der 20-Jährige für die erste Mannschaft, wurde in der Saison 2021/2022 bereits 13-mal im Regionalligakader berufen und unterschrieb im vergangenen Sommer folgerichtig seinen ersten Profi-Vertrag.

Torwarttrainer Hans Spillmann hält viel von seinem jungen Schüler. In unserem Alemannia-Podcast „You never talk alleng“ lobte der Niederländer Strauchs Wille und Zielstrebigkeit. Beides wurde von Trainer Helge Hohl mit einem Einsatz in der Regionalliga belohnt: Im letzten Spiel der vergangenen Saison durfte Strauch 90 Minuten in Siegen den Kaan-Marienborn ran. Das Spiel ging zwar 2:4 verloren, Strauch konnte dafür allerdings nichts.

Strauch ist im Duell der Torhüter klarer Herausforderer und wird sich bereithalten. Denn als Torwart kriegt man oft nicht viele Chancen, um sich beweisen zu können. Wenn sie aber dann kommen, muss man zupacken – und damit kennen sich die Männer zwischen den Pfosten schließlich aus.

Unbekannter Torwart Nummer 3 (???)

Neben Marcel Johnen und Jan Strauch soll auch noch ein dritter Keeper am Tivoli beschäftigt werden. Hier suchen die Verantwortlichen nach einem Torwart, der Johnen Druck machen soll. Strauch ist in diesen Planungen weiterhin als dritter Mann zwischen den Pfosten vorgesehen.

Im Laufe der Vorbereitung spielten am Tivoli einige Torhüter vor: Leon Klußmann (Fortuna Düsseldorf II), Kaylen Reitmaier (Fortuna Düsseldorf U19), Julian Guttenson (TSG Backnang) und Sebastian Hornung (VfB Stuttgart). Bislang ist noch keine Entscheidung gefallen.

Dritter Keeper auf Instagram

Abwehr

Mit gerade einmal 43 Gegentoren stellte die Alemannia in der vergangenen Spielzeit gemeinsam mit Fortuna Köln die drittbeste Abwehr der Liga. Und da die Offensive bekanntlich Spiele, die Defensive hingegen Meisterschaften gewinnt, ist dieser Fakt sicherlich eine gute Basis für die großen Ziele, die der Klub in dieser Saison ausgerufen hat.

Mit Mika Hanraths und Jan-Luca Rumpf haben die Aachener gleich zwei begehrte Innenverteidiger vom Transfermarkt für sich gewinnen können. Zudem sind mit Sasa Strujic und Nils Winter zwei ehemalige Alemannen zurückgeholt wurden, die auf den Außenbahnen zu den erfahrensten und besten Verteidigern der Regionalligen gehören.

Auf der anderen Seite haben mit Alexander Heinze und Marco Müller zwei langjährige Spieler und Gesichter der Mannschaft den Verein verlassen. Heinze war ein Publikumsliebling, war mit einer halbjährigen Unterbrechung von 2017 bis 2023 in schwarz-gelb unterwegs. Er gewann mit der Alemannia 2019 den FVM-Pokal und half in der schwierigen Saison 2021/2022, den Klassenerhalt zu sichern. Müller führte die Kaiserstädter zuletzt als Kapitän aufs Feld und war der Dauerbrenner auf dem Platz: Von 3060 möglichen Spielminuten absolvierte Müller 2788 (91 Prozent).

Nichtsdestotrotz haben Sascha Eller und Helge Hohl in der Defensive eine gute Mischung aus Erfahrung und Jugend zusammengestellt und jede Position doppelt besetzt. Das eingespielte Innenverteidiger-Duo Franko Uzelac und Aldin Dervisevic hat mit Rumpf und Hanraths ernstzunehmend Konkurrenz erhalten, und für die Außenbahnen hat die Alemannia sich die Dienste von begehrten Regionalligaspielern gesichert, die auch offensiv in Erscheinung treten. Doch zunächst muss hinten die Null stehen – im Idealfall so oft, dass es in dieser Saison weniger als 43 Gegentore werden. Wir stellen die Defensive vor.

Lars Oeßwein (3)