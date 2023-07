Volleyball-Bundesliga : Der Kader der Ladies in Black ist nun fast komplett

Der Kader der Ladies in Black ist nun fast komplett

Aachen Der Volleyball-Bundesligist verpflichtet eine Jugendnationalspielerin für den Diagonalangriff. Damit gibt es nur noch eine vakante Planstelle im Kader.

Der zweite niederländische Neuzugang für die Ladies in Black steht fest: Nach Außenangreiferin Jolijn de Haan konnte der Volleyball-Bundesligist aus Aachen Diagonalangreiferin Nicole van de Vosse vom niederländischen Erstligisten VC Zwolle verpflichten.

„In Deutschland ist das Spielniveau höher, und das möchte ich für mich nutzen, auf ein höheres Niveau zu kommen und immer besser zu werden“, sagte die 19-Jährige. Die Diagonalangreiferin ist neben de Haan und Zuspielerin Fleur Meinders nun die dritte Niederländerin bei den Ladies und direkte Konkurrentin von Lara Davidovic, die bereits in der vergangenen Saison das Trikot der Aachenerinnen trug.

Sieben Heimspiele hat der Volleyball-Bundesligist in der Hinrunde der kommenden Saison. Auf die Ladies warten mit Schwerin und Potsdam gleich zwei schwere Gegner.

Auch van de Vosse wird wie einige andere Spielerinnen erst später zum Kader stoßen; sie wird für ihr Land bei der U21-Weltmeisterschaft aufschlagen. Luisa Keller, Helena Dornheim und Wiebke Silge treten bei der Universiade in China an; Annie Cesar (Deutschland), Celine van Gestel (Belgien) und Kveta Grabovska (Tschechien) werden für ihre jeweiligen Nationalmannschaften noch länger unterwegs sein. Genauso wie Ladies-Sportkoordinatorin Mareike Hindriksen als Co-Trainerin des deutschen Teams. Sie sagt über den Neuzugang: „Nicole steht seit zwei Jahren in meinem Notizbuch. Damals ist sie mir bei einem Turnier aufgefallen. Ihre Entwicklung ist toll.“