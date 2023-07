Volleyball-Bundesliga : Verjüngungskur bei den Ladies in Black ist abgeschlossen

Die zwölfte Spielerin der Ladies in Black für die Saison 2023/24: Gabby Goddard. Foto: University of San Diego

Aachen Der Volleyball-Bundesligist verpflichtet eine weitere Mittelblockerin für die Saison 2023/24. Der Neuzugang kommt aus Übersee.

Ein Neuzugang aus Übersee komplettiert den Kader der Ladies in Black für die Saison 2023/24: Wie der Volleyball-Bundesligist aus Aachen am Dienstagmorgen bekannt gab, wird Gabby Goddard künftig im Hexenkessel spielen. Die US-Amerikanerin ist damit die dritte Mittelblockerin der Ladies neben Wiebke Silge und Sophia Fallah.

Goddard spielte in den vergangenen drei Jahren für die University of San Diego; die US-Amerikanerin hat bereits viel Erfahrung in Highschool- und University-Teams gesammelt und wagt jetzt den Sprung nach Europa. „Für mich geht ein Traum in Erfüllung, in Europa dem Sport professionell nachzugehen, den ich so sehr liebe. Meine Familie ist sehr stolz auf mich, dass ich das geschafft habe und freut sich schon, Aachen zu besuchen“, teilte die 22-Jährige aus Lexington mit.