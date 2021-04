Kostenpflichtiger Inhalt: Musikhochschule Aachen : Der gute Ton darf nicht leiden

Auch in Krisenzeiten für die Musikhochschule da: Eva Rother und Hans-Werner Huppertz vom Förderverein. Foto: Andreas Herrmann

Aachen Seit mehr als 40 Jahren unterstützt der Förderverein der Musikhochschule in Aachen die Entwicklung der Institution am Theaterplatz. Auch in Pandemiezeiten verliert der Verein sein Geschäft nicht aus dem Blick.