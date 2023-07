Nachfolge für Traditionsgeschäft : Der „Grenswinkel“ in Vaals macht weiter

Nachfolger gefunden: Eugène Mooldijk (rechts) übergibt den „Grenswinkel“ in Vaals demnächst an Chris Schubert und seine Frau. Foto: Heiner Hautermans

Vaals/Aachen Die Suche nach einem Nachfolger war nicht einfach, doch nun ist die Zukunft des „Grenswinkels“ in Vaals gesichert. Ein Artikel in unserer Zeitung spielte dabei eine nicht unwichtige Rolle.

Der Zeitungsbericht brachte die Wende zum Besseren: Die Schließung von zwei Traditionsbetrieben in Vaals ist vom Tisch, ein Artikel in unserer Zeitung hat das Nachfolge-Problem behoben. Im April hatte Eugène Mooldijk erklärt, dass er „aus persönlichen Gründen“ aus seinem „Grenswinkel“ aussteigen wolle und vergeblich auf der Suche nach einem Nachfolger sei. Die Kunde verbreitete sich wie ein Lauffeuer und führte schließlich zum gewünschten Ergebnis. Ein junges Ehepaar hat sich gemeldet und will den Traditionsladen weiterführen.

Mooldijk (64), ehemaliger Beigeordneter der Gemeinde Vaals: „Ein fast 100 Jahre altes funktionierendes Geschäft einfach so zu schließen, das wäre eine Katastrophe gewesen. Ein Stück Vaals wäre verschwunden.“ Er hat das Traditionsgeschäft, in dem vor allem Kaffee, Tee, Zigarren und Tabak über die altertümlichen Theken gehen, vor zehn Jahren übernommen. Und obwohl viele Kosten gestiegen sind und die Auflagen etwa beim Zigarettenverkauf immer strenger werden, kommt immer noch eine treue Kundenschar, die sich mit größeren Mengen eindeckt. Generationen von Aachenern haben schon im „Grenswinkel“ eingekauft, weil dort Kaffee oder Zigarren - immer noch – preisgünstiger sind.

Das Haus an der Maastrichterlaan 15, in dessen Erdgeschoss der „Grenswinkel“ seit 1924 untergebracht ist, hat dabei noch eine besondere Verbindung zu Aachen, auf einer Plakette in der Fassade dokumentiert: Von 1925 bis 1932 lebte dort Theodore von Kármán. Er gilt als Pionier der modernen Aerodynamik und der Luftfahrt- und Raketenforschung, nach ihm ist auch eine Straße in Vaals benannt.

Und noch ein Stein ist dem Einzelhändler vom Herzen gefallen: Sein Nachfolger wird das komplette Interieur übernehmen. Einer der wenigen vorherigen Interessenten wollte nämlich das historische Equipment komplett herausreißen – das kam für Mooldijk nicht infrage. Und auch sonst entspricht Chris Schubert, der neue Betreiber, den Vorstellungen des Vaalser Geschäftsmannes: „Eine junge Familie mit Kindern.“ Dass die auch noch in Vaals wohnt und demnächst nur zehn Minuten zur Arbeit hat, rundet das Bild ab. Chris Schubert (31) kommt aus Offenbach, ist gelernter Heimerziehungspfleger und lebt mit seiner Frau, die in einer städtischen Kita arbeitet, aus beruflichen Gründen seit drei Jahren in der Euregio.

Schon während seiner Ausbildung habe er Affinitäten zum Einzelhandel, sagt Schubert. Vor eineinhalb Jahren hörte er ganz im sozialen Bereich auf, fing in einem Supermarkt an, wurde Filialleiter, baute in Aachen schließlich eine Wein- und Espressobar auf. Das Ziel war für ihn klar: „Ich wollte mein eigenes Ding starten.“ Und das stand ihm dann nach der Lektüre des Artikels in unserer Zeitung klar vor Augen: „Sonst wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen.“ Wiedereröffnet wird am 1. August, das Sortiment soll weitgehend beibehalten werden.