Gesperrte A544 : Der ganz normale Stau und etwas mehr im Feierabendverkehr

Ein neuralgischer Punkt aus der Vogelperspektive. Die Kreuzung Jülicher Straße, Prager und Berliner Ring. Foto: MHA/Bernahrd Felker

Aachen Staus im Berufsverkehr – normal rund um Aachen. Welche Auswirkungen hat die halbseitige Sperrung der A544 am Tag eins nach Ende der Schulferien? Ein Praxistest.

Auf diesen Tag haben die Verkehrsplaner – und nicht nur sie – besonders geschaut. Wie wird sich die Sperrung der Autobahn 544 in Aachen in Fahrtrichtung Köln auf den Verkehr – vor allem in Spitzenzeiten morgens und am Nachmittag – auswirken? Zwei Wochen seit Beginn der Sperrung am 24. Juli konnte beobachtet und nachjustiert werden. Mit Ende der Sommerferien stand am Montag der erste wirkliche Praxistest an.

Die Region startete relativ entspannt in die Woche. Normale Pendlerströme sind es, der morgendliche Stresstest halt. Wie gehabt. Der sogenannte Schülerverkehr kommt hinzu. Elterntaxis, Zusatzbusse – all das wird durch eine Sperrung der A544 nicht tangiert. Es geht größtenteils Richtung Aachener Innenstadt, nicht umgekehrt. Und die Autobahn Fahrtrichtung Aachen ist zu dem Zeitpunkt (noch) frei.

Entspannt auch in den Feierabend? Eher nicht. Was wenig überraschend ist. AZ-Redakteurinnen und -Redakteure haben sich am Montagnachmittag rund um die A544 auf den Weg gemacht – per Rad und per Pkw. Eine minuten- und standortgenaue Analyse der Verkehrssituation. Eine Momentaufnahme, ohne Anspruch auf statistische Genauigkeit.

In den vergangenen Tagen kristallisierte sich schnell heraus, dass es einen wirklich neuralgischen Punkt im Aachener Verkehrsnetz gibt. Die große Kreuzung Jülicher Straße, Prager und Berliner Ring. Hier verläuft die Umleitungsroute 2, die zur Autobahnauffahrt „Zentrum“ der A4 an der Krefelder Straße führt.

„Das war absehbar“, lautet das Zwischenfazit. „Die Kreuzung entpuppt sich als ein besonders neuralgischer Punkt. Hier staut es sich in alle Richtungen gewaltig.“ Normalerweise wäre ein Großteil des Verkehrs auf die A544 Richtung Eschweiler und Köln gefahren. Jetzt fließen hier die Verkehrsströme zusammen, es wird eng. Ab 16.30 Uhr wächst der Rückstau kontinuierlich an. Auf der Jülicher Straße aus Richtung Aachen-Innenstadt kommend, auf dem Berliner Ring vor allem durch Pendler aus den angrenzenden Gewerbegebieten.

Ortswechsel: Die Anschlussstelle Aachen-Brand der 4 im Süden der Stadt ist Endpunkt einer weiteren Ausweichempfehlung. Zweispurig aus der Stadt geht es hinaus über die Trierer Straße. „Ganz schön was los“, melden die AZ-Verkehrsbeobachter. „Aber mehr als sonst? Eher nicht.“ Man kennt das auch hier Tag für Tag: Stop-and-Go, der Verkehr schleicht, anstatt zu fließen.

Apropos Schleichverkehr. Genau das ist die Befürchtung der Anwohner in den Aachener Stadtteilen Eilendorf und Haaren/Verlautenheide: Dass Autofahrer sich ihren eigenen Weg an der gesperrten Autobahn vorbei suchen. Vornehmlich durch die engen Wohnstraßen, durch eigentlich verkehrsberuhigte Bereiche. Beispiel Verlautenheidener Straße. Von dort lässt sich die A4-Auffahrt erreichen. Ein Fazit gegen 16 Uhr: Die Verkehrsbelastung auf der Von-Coels-Straße ist unauffällig.

Auf Nirmer- und Kalkbergstraße ist es auch ruhig. Die Autos stehen erst kurz nach dem Ortseingang Verlautenheide, wenn sich an der roten Ampel zur L23 ein Rückstau bildet.

Je später der Nachmittag, desto sicherer der Stau. Beispiel Haaren. „Keine gute Idee“ sei die Route durch den Aachener Stadtteil. Was Anwohner nicht nur in Zeiten von Autobahnsperrungen unterstreichen. „Auch in den Nebenstraßen ist inzwischen mehr los als sonst“, melden die Verkehrsbeobachter.

Kuriosität am Rande: Wenn schon die Autobahn GmbH durch ihre Sperrung nicht überall für Trubel sorgt, dann müssen es eben andere richten. Zum Beispiel diejenigen, die die Betriebs-Bahnlinie zwischen dem Gewerbegebiet Jülicher Straße und dem Bahnhof Rothe Erde betreiben. Die einspurige Route kreuzt unter anderem den Prager Ring. Und just im dichtesten Verkehrstreiben gehen die Schranken runter, um ein paar Waggons über die Gleise zuckeln zu lassen. Auf dem Ring geht bzw. fährt für kurze Zeit gar nichts mehr.

Autobahnauffahrt Aachen-Zentrum: Größere Automengen rollen langsam, aber kontinuierlich in Richtung Aachener Kreuz. Stop-and-go inklusive. Foto: MHA/Annika Kasties

Auf digitale Verkehrshelfer ist auf jeden Fall Verlass: 40 Minuten prognostiziert das Navigationsgerät für die Strecke Dresdener Straße in Aachen bis Alsdorf. Über die Ringe Richtung Krefelder Straße und dann immer geradeaus. Positiv fällt die Bilanz aus. Nur sporadisch aufgehalten durch die alltäglichen Stopps auf der viel befahrenen B57 wird die Rückfahrt von der Arbeit zur Punktlandung: 40 Minuten ...

Fazit: Jede Menge los in diesen Nachmittagsstunden. Die städtischen Verkehrsplaner werden das heute noch einmal genau unter die Lupe nehmen. Offensichtlich haben sich viele Verkehrsteilnehmer im Vorfeld gut informiert und auf die veränderte Situation eingestellt, so Stadtsprecherin Jutta Bacher in einer ersten Einschätzung dieses Montagnachmittags in und um Aachen.

