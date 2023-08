Premiere im Grenzlandtheater Aachen : Der ganz normale Ehe-Wahnsinn

Alkohol ist auch keine Lösung: Fabian Goedecke, Caroline Leweling und Cynthia Thurat (von links) in dem Stück „Keiner hat gesagt, dass du ausziehen sollst“, das am Freitag im Aachener Grenzlandtheater Premiere feiert. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Ein Paar, das seine Ehe retten will und deshalb zur Therapie geht: Das ist das Setting des Stücks „Keiner hat gesagt, dass du ausziehen sollst“ im Aachener Grenzlandtheater. Premiere ist am Freitag.

Sie treffen sich im Café und sind sich seltsam fremd. Louise und Tom versuchen, ihre Ehe zu retten und haben sich deshalb für eine Paartherapie entschieden. Doch bevor sie die „Höhle des Löwen“ betreten, trinken sie im gegenüberliegenden Café ein Glas zusammen. Es liefert die Kulisse für die Aufarbeitung ihrer Probleme.

Der britische Kultautor Nick Hornby hat mit seinem Roman „State of the Union“ die Vorlage für das Stück „Keiner hat gesagt, dass du ausziehen sollst“ geliefert, das am Freitag, 4. August, im Aachener Grenzlandtheater Premiere feiert. Anja Junski hat es dramaturgisch für die Bühne aufbereitet. Das Besondere dabei: Sieben Zuschauer bekommen Gelegenheit, als Café-Besucher Teil des Szenarios zu sein. „Keine Angst“, beruhigt Regisseurin Junski vorab. „Sie müssen nicht mitspielen, sondern dürfen das Stück aus dieser ungewöhnlichen Perspektive einfach nur genießen.“

Ein Ansatz, der alle gleichermaßen ganz besonders reizt. Für Bühnenbilder Steven Koop bedeutete dieses Novum allerdings eine ganz besondere Herausforderung. „Wir haben lange überlegt, wie und wo wir die Gäste platzieren“, sagt er und hat sich für ein hochmodernes Ambiente entschieden, das den besonderen Anforderungen des Spiels gerecht wird. Hier breiten Louise und Tom ihre Eheprobleme aus, bevor sie dann jeweils den Weg zur Therapeutin wagen. „Da werden sich sicher die ein oder anderen Zuschauerinnen und Zuschauer wiedererkennen“, meint Anja Junski. Die Dialoge sind arbeiten zum Teil mit Klischees, liefern aber auch immer wieder die ein oder andere Überraschung. Da kommt so einiges an die Oberfläche, was Tom und Louise im Laufe der Jahre unter den Teppich gekehrt haben.

Auch wenn es Tom war, der diese Paartherapie eigentlich vorgeschlagen hat, ist er doch einigermaßen erschrocken, als er erfährt, dass sie es mit einer Therapeutin zu tun haben werden. „Sie wird dir einen Blanko-Scheck geben“, sagt er zu Louise und fürchtet, selbst in ganz schlechtem Licht dazustehen. Nach und nach verraten Tom und Louise so einiges über ihren Tiefen und Abgründe, bevor es dann zur Therapeutin geht. Die Bedienung bleibt treu an ihrer Seite, versorgt sie mit Getränken und schaltet sich hier und da auch mal ein. Zehnmal trifft sich das Paar vor der eigentlichen Therapiestunde im Café, zehnmal müssen sich die Schauspieler nahtlos in eine jeweils neue Szene finden.

„Das ist gar nicht immer so leicht“, meint Cynthia Thurat, die die Louise spielt. Sie kommt „wunderbar zurecht auf der Bühne“, auch wenn sie das Stück mit Fabian Goedecke (Tom) nahezu allein stemmen muss. „Fabian ist mein Anker, und Caro ist ja auch noch da“, sagt sie mit Blick auf die Darstellerin der Bedienung, Caroline Leweling. „Die ein oder andere Überraschung wird es dabei auch geben“, verspricht Intendant Ingmar Otto und freut sich gemeinsam mit seinem Ensemble auf eine spannende Spielzeit.